Nogometaši Krke po preobratu do zmage

8.3.2025 | 19:20 | R. N.

Novo mesto - Nogometaši Krke so po bolečem porazu proti Tolminu rane zacelili z domačo zmago (2:1) nad Jadran Dekani. Obe moštvi imata zdaj 21 točk.

Nogometaši Krke so zabeležili prvo zmago v spomladanskem delu prvenstva. Skupno pa je bila to šesta zmaga v letošnji sezoni. (Foto: R. N.)

Novomeščani niso dobro začeli tekme. Bili so v podrejenem položaju, Primorci so bili za napadalno igro nagrajeni v 17. minuti, ko je po kotu z desne strani najvišje v kazenskem prostoru skočil Denis Cerovec in premagal domačega vratarja Luko Čadeža. Gostje so bili nekaj trenutkov kasneje blizu še drugega zadetka, a jim je veselje preprečila prečka. Krkaši so potrebovali nekaj časa, da so se pobrali in vzpostavili ravnotežje na igrišču. Igra je bila nato vse bolj tekoča, za izbruh veselja na zelenici in tudi na tribuni, kjer se je zbralo kakšnih 100 najzvestejših navijačev, pa je v 38. minuti poskrbel Josip Krznarić, ki je med zimskim prestopnim rokom okrepil moštvo Krke.

Josip Krznarić je mojstrsko zadel z glavo. (Foto: R. N.)

Nogometaši Jadran Dekanov so pred koncem polčasa še enkrat pritisnili na novomeška vrata, z izjemnim posredovanjem pa se je izkazal Čadež.

Tudi na začetku drugega polčasa je bil domači čuvaj mreže na preizkušnji, a ni klonil. Trener Krke Adnan Zildžović je sredi drugega polčasa na klop potegnil Marka Gliho, v igro pa poslal Naceta Koprivnika. Ta se mu je za zaupanje oddolžil osem minut pred koncem, ko je po izbiti žogi hitro potegnil v protinapad in zadel za 2:1. V sodniškem dodatku so gostje prišli še do ene priložnosti, Dion Hoti se je sam znašel pred Čadežem, ki se je znova izkazal.

