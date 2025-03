dolenjska

Gregorjev sejem na Veseli Gori vesel in živahen

8.3.2025 | 11:35 | R. N.

Vesela Gora - Veselo in živahno je bila danes dopoldan na Veseli Gori, kjer je potekal tradicionalni Gregorjev sejem, ki je ob lepem vremenu pritegnil precej obiskovalcev.

Razstavljavci so zagnano ponujali svoje izdelke in mnoge prepričali, da so kaj kupili. Nekateri pa so se le sprehodili po sejmu, ker so želeli začutiti njegov utrip.

Gregorjev sejem na Veseli gori je znova pritegnil precej obiskovalcev. (Foto: R. N.)

Vido Berk z Malega Cirnika domov ni odhajal praznih rok. »Nisem mislil priti na sejem, a me je lepo vreme prepričalo. Kupil sem majico, pa tudi fižol, da ga posadim. Veliko je ponudbe,« je povedal.

Družbo mu je delal Jože Možina iz Drage pri Šentrupertu. Zelo dobro se spominja, kakšen je bil Gregorjev sejem v preteklosti.

Vido Berk in Jože Možina (Foto: R. N.)

»Ko sem bil majhen fant, smo hodili na Veselo Goro. Zgoraj blizu cerkve je bila gostilna, kjer so odrasli pili vino, mi otroci pa 'graherle', to je malinovec. Včasih je bil to predvsem živinski sejem, pri cerkvi so bili konji, nižje spodaj pa govedo. Kasneje se je to spremenilo, živine že nekaj časa ni več, so pa druge stvari, na žalost je precej cenene robe iz Kitajske. Pa kaj naj, tako je. Vesel pa sem, da se tradicija tega sejma ne Veseli Gori ohranja.«

Med obiskovalci je bila tudi Tanja Jereb, ki smo jo ujeli pri drevesnih sadikah: »Verjetno bom vzela ameriško borovnico, pa kakšen kaki, za asimino moram še malo povprašati. Kaki bom posadila prvič, menda uspeva tudi pri nas. Bomo videli.«

Tanja Jereb (Foto: R. N.)

Radi barantajo

Na sejmu so se predstavili različni razstavljavci, med njimi trsničarji in krošnjarji, prodajalci suhe robe, semen in mesnin, obrtniki in tudi nekatera domača društva.

»Vsako leto pridemo na Veselo Goro, ker je luštno. Ljudje so prijazni, dobra energija prevladuje, ambient tukaj je krasen. Vedno nekaj prodamo. Ponujam suho robo, Dolenjci pa radi barantajo za dobro ceno. Seveda se jim mi Ribničani ne pustimo, a na koncu vedno dosežemo kompromis, da je za vse prav,« je priznal Blaž Merhar.

Blaž Merhar in Edvard Gorše sta ljudem ponujala suho robo. (Foto: R. N.)

Nad organizacijo sejma je tudi letos bdelo Turistično društvo Šentrupert.

»Namen sejma je ohranjati tradicijo in da se vsi skupaj tudi družimo. Lani je bilo bolj klavrno vreme, letos nam je bolj naklonjeno. Prijavljenih je 43 razstavljavcev, kar je kar lepa številka. Prihajajo iz različnih koncev Slovenije, kar nekaj je tudi domačinov. Ker je bila včasih tradicija, smo letos znova v sklop sejma vpeljali sveto mašo, pripravili smo tudi pester glasbeni program, predstavil se bo tudi otroški pevski zbor iz šentrupertskega vrtca. Verjamem, da bo živahno,« je dejal predsednik šentrupertskega turističnega društva Boštjan Nemec.

Ker je danes praznik dan žena, so predstavnice nežnejšega spola dobile rožo.

Jerneja Kovaljev in Boštjan Nemec iz Turističnega društva Šentrupert (Foto: R. N.)

Od leta 1760

Gregorjev sejem na Veseli Gori se ponaša z več kot 200-letno tradicijo, prvič so ga gostili daljnega leta 1760 in prav ta spomladanski sejem je bil že nekdaj izmed vseh veselogorskih sejmov najbolj poznan.

Po drugi svetovni vojni so njegovo tradicijo za nekaj časa prekinili in ga nato vnovič obudili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Včasih je bil to predvsem živinski sejem, danes pa se tu poleg običajne sejmarske krame dobi izdelke ljudske obrti – orodje, opremo, lončene izdelke in izdelke suhe robe, domače dobrote, predvsem pa ljudje radi pridejo po sadike trsov in dreves ter različna semena.

‹ nazaj