Kdor se odloči za mizarja, ga služba čaka

8.3.2025 | 15:00 | Lidija Markelj

OOZ Novo mesto v okviru projekta Obrtna pot že sedem let promovira deficitarne poklice med osnovnošolci – Dušan Mojstrovič ambasador mizarstva – Že 33 let samostojni podjetnik, delo že prevzema sin Jan – Lani certifikat FSC – Les za pohištvo slovenski - 13 ambasadorjev predstavlja devet poklicev

Dobrava pri Škocjanu - V obrti in malem gospodarstvu so velike možnosti za delovanje in zaposlitev, a to je treba mladim, ki se odločajo za poklic, na primeren način povedati. Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto zato že sedmo leto zapored vabi učence osnovnih šol na Obrtno pot. Gre za inovativen pristop k predstavitvi in promociji obrtnih poklicev.

Dušan Mojstrovič (na desni) s svojo delovno ekipo v domači delavnici. Prvi na levi je njegov sin Jan. (Foto: L. M.)

»Učencem v zadnji triadi želimo s pomočjo ambasadorjev poklicev predstaviti in promovirati deficitarne poklice za vpis v poklicne in srednje šole tehničnih in storitvenih smeri izobraževanja. Projekt Obrtna pot je odlična možnost za povezovanje podjetij s šolami, vzvod za iskanje kadrov za prakso in pozneje zaposlitev. Gre za spoznavanje obrtnih poklicev, ki se vedno bolj modernizirajo, ter podjetij od znotraj, da učenci dobijo občutek delovanja in potreb v gospodarstvu,« pove direktorica OOZ Novo mesto mag. Emilija Bratož; ta z veseljem doda, da so odzivi obrtnikov za sodelovanje dobri in da 13 ambasadorjev predstavlja devet poklicev. Pa tudi učinek je vsako leto večji.

PRIZNAN MIZAR

Podjetnik Dušan Mojstrovič iz Dobrave pri Škocjanu, predsednik sekcije lesnih dejavnosti pri OOZ Novo mesto pa tudi član v šolski izpitni komisiji za poklicno maturo na Šolskem centru Novo mesto, Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, v programu lesarski tehnik, je ambasador poklica mizar že četrto leto. Kot pravi, ta poklic predstavlja z velikim ponosom.

»Že moj dedek in stric sta bila mizarja in sam sem si to želel postati od nekdaj. Ni mi žal. Mizarsko delo je inovativno, pestro, raznoliko, dinamično, uživam v njem,« pravi Dušan Mojstrovič, ki je pred 33 leti pogumno stopil na samostojno podjetniško pot.

