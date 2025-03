šport

Trimo, Krka in Riko za prvaka, Sviš in Krško za obstanek

8.3.2025 | 09:45 | B. B. / STA

S tekmami 22. kroga se je končal prvi del rokometnega državnega prvenstva. Trimo se je za 16. zmago precej namučil v Kopru, Ribnica je tesno zmagala v Škofji Loki, Jeruzalem je v Novem mestu presenetil Krko, Krško in Ivančna Gorica pa sta bila brez možnosti proti Slovanu in Celju.

Jeruzalem Ormož je pod vodstvom novega trenerja v Novem mestu prikazal dobro igro in presenetil Krko. (Foto: Gašper Simonič)

Koper - Trimo Trebnje 28:29 (13:11)

Trebanjci so imeli ogromno težav z zadnjeuvrščeno zasedbo Kopra, a jo na koncu tudi z nekaj sreče ugnali. Na lestvici s tem niso pridobili, so si pa zagotovili tretje mesto, medtem ko so Koprčani redni del končali z vsega tremi osvojenimi točkami.

* Koper: Morato, Mlakar, Kligl 1, Pajer 1, Hrovatin 10 (5), Bašić 1, Muminović 5, Zugan 3, Lončarić 1, Konjevič 1, Bekrić 1, Moljk 2, Kovačevič 2, Jelen, Nadarevič, Jaballah.

* Trimo Trebnje: Lesjak, Herceg, Višček 1, Didovič, Jurečič 3, Latković 8 (4), Soršak 2, Baznik, Kotar, Šiško 1, Grmšek 2, Grbić 4, Cingesar 4, Nešić 4, Krešić, Smolič.

Urbanscape Loka - Riko Ribnica 25:27 (11:14)

Rokometaši iz Ribnice so na Gorenjskem osvojili pomembni točki, zavoljo nepričakovane zmage Slovenjgradčanov v Velenju pa osvojili sedmo mesto v rednem delu lige NLB.

Tekma je bila povsem izenačena, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju rokometašev iz dežele suhe robe. Gorenjci so se dobro minuto pred zadnjim zvokom sirene po golu Arneja Streharja približali na gol zaostanka (25:26), zmago izbrancev gostujočega trenerja Jana Puclja pa je v zadnji minuti potrdil Rok Skol, ki je zadel za končno zmago s 27:25.

* Urbanscape Loka: Grudnik, Magdalenić, Stopar 1, Dolenc 2, Ribić 1, Mali, Poje, Peternel, A. Jesenko, Kocbek 3, Strehar 2, Batagelj 1, M. Jesenko 7, Lokar, Hriberšek 6, Šebalj 2.



* Riko Ribnica: Braunović, Jelenovič, Dobaj, Žabić 1, Pogorelec, Mihelič 7, Klun 4, Žagar 2, Stefanović 2, Begić Zbačnik 1, Skol 1, Begić 3, Cimerman, Kasumović, Knavs 6 (3).

Krka - Jeruzalem Ormož 27:31 (13:15)

Novomeščani so si že pred zadnjim krogom zagotovili vsaj peto mesto v rednem delu. Četrto bi osvojili v primeru zmage nad Ormožani in spodrsljaju Velenjčanov proti Slovenjgradčanom,. Korošci so res presenetili sosede iz Šaleške doline, a Dolenjci niso opravili svojega dela naloge.

Ormožani so pod vodstvom novega trenerja Mladena Grabovca - ta je pred dobrim tednom zamenjal Saša Prapotnika, ki je bil na tem položaju od leta 2002 - dosegli drugo zmago v nizu. Najprej so doma ugnali Škofjeločane, včeraj pa so v Novem mestu na kolena položili še Krko. Po izenačenem uvodu je prva polovica drugega polčasa minila v veliki prevladi Jeruzalema, ki si je priigralisedem golov prednosti (26:19). Lepega kapitala v golih v zadnjem delu tekme niso zapravili.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Emeršič 1, Avsec 2, Cirar, Gliha, Ščuka, Vukić 5 (4), Stanojević, Rašo 1, Nikolić 5, Lavrič, Kukman 2 (1), Ćirović 10 (2), Matko, Derganc 1.



* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Mlač Černe, Munda 5, Bogadi, Sok 6 (2), Vincek, Bura, Šulek 3, Hebar 3, Lukman 6, Ude Tkalčec, Korže Lesjak, Pungartnik 2, Jerenec 6.

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - LL Grosist Slovan 25:36 (15:18)

Ljubljančani so za potrditev prvega mesta potrebovali zmago in tako so se tekme tudi lotili. V uvodnih 22 minutah so domače rokometaše zasenčili v vseh prvinah igre in si priigrali kar devet golov prednosti (15:6), nato pa nepričakovano popustili, kar so gostitelji izkoristili in se jim približali na tri gole zaostanka (13:16, 14:17, 15:18). Drugi polčas je bil preslikava prvega, Ljubljančani so si po silovitem začetku priigrali deset golov naskoka (27:17) ter razrešili vse dvome o zmagi.

* Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan 1, Kolarič 1, Tekavčič 1, Stopar 3, Javor 6 (1), Klemenčič, Ravnikar, Kutnar, Pirnat, Grum 1, Bradač 1, Korošec 3, Ključanin 5, Kompare 1, Košir 2.



* LL Grosist Slovan: Gošić 1, Zaponšek, Slatinek Jovičič 5, Tzortzinis 6, Dolenec, Ljevar 6, Stojnić 1, Mlivić 5, Perić 2, Malus, Kovačič 1, Brozović 5, Grebenc 1, Zobec 2, Hrastnik 1

Celje Pivovarna Laško - Misteral Krško 36:27 (16:13)

Krčani, ki so na prvem medsebojnem ligaškem dvoboju v tej sezoni presenetljivo premagali Celje, tokrat niso imeli veliko možnosti. Celjani so si hitro priigrali vodstvo štirih golov (7:3), nato pa z določenimi padci in vzponi v igri tekmo zanesljivo dobili.

* Celje Pivovarna Laško: Češek, Kozina, Gaberšek, Perić 2 (1), Marguč 7 (3), Mazej 6, Bognar 2, Belej 1, Antonijević 3, Gregorič 2 (1), Onufrijenko 3, Milićević 4, Makuc 4, Hurtado Vergara 1, Mlakar 1, Rakita.

* Misteral Krško: Krbavčić, Zupančič, Sredanović, Colner, Planinc, Pintar 2, Hočevar 2 (1), Sikošek Pelko 5, Novak 3, Romih 2, Starc 1, Šiško, Stevović 6, Jankovskij 3, Dosedla, Dragan 3.

Dve skupini za prvaka, ena za ostanek

Najboljših osem ekip iz prvega dela lige NLB bo razdeljenih v dve skupini za prvaka. V skupini A bodo nastopili LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje, Krka in Urbanscape Loka, v skupini B pa Celje Pivovarna Laško, Trimo Trebnje, Slovenj Gradec in Riko Ribnica.

Skupino za obstanek tvorijo Jeruzalem Ormož, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, Misteral Krško in Koper.

LL Grosist Slovan, Celje Pivovarna Laško in Jeruzalem Ormož bodo končnico začeli s šestimi točkami, Trimo Trebnje, Gorenje Velenje in Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica s štirimi, Krka, Slovenj Gradec in Misteral Krško s po dvema, Urbanscape Loka, Riko Ribnica in Koper pa brez točk.

Iz vsake skupine za prvaka bosta najboljši dve ekipi napredovali v polfinale, tretjeuvrščeni čaka tekma za peto, četrtouvrščeni pa za sedmo mesto. Zadnjeuvrščena ekipa skupine za obstanek bo nazadovala v 1. B SRL, predzadnjo pa čakata dodatna kvalifikacijska dvoboja z drugouvrščeno ekipo 1. B SRL.

Drugi del lige NLB se bo začel 22. marca, končnica pa 17. maja. Termini finalnih tekem - ekipi bosta igrali na dve zmagi - so 31. maj ter 4. in 7. junij.

- lestvica:

1. LL Grosist Slovan 22 18 1 3 671:580 37

2. Celje Pivovarna Laško 22 17 3 2 694:603 37

3. Trimo Trebnje 22 16 3 3 664:575 35

4. Gorenje Velenje 22 13 1 8 633:589 27

5. Krka 22 12 2 8 622:581 26

6. Slovenj Gradec 22 10 2 10 590:617 22

7. Riko Ribnica 22 9 3 10 636:647 21

8. Urbanscape Loka 22 6 5 11 572:586 17

9. Jeruzalem Ormož 22 7 1 14 616:672 15

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 22 5 4 13 574:616 14

11. Misteral Krško 22 5 0 17 583:672 10

12. Koper 22 1 1 20 555:672 3

