Imeli letnega, za osmi marec pa Jadranka Juras

8.3.2025 | 10:00 | I. V.

Krško - Po tradicionalnem letnem koncertu Big Banda Krško v Kulturnem domu bodo krški jazzisti drevi ob 20. uri v svojem jazzovskem klubu Studio 44 na Cesti krških žrtev 44 dan žena počastili s koncertom izjemne slovenske jazzovske pevke Jadranke Juras, ki se bo v Krškem predstavila z najlepšimi jazzovskimi baladami.

Na letnem koncertu Big Banda Krško je kot solistka nastopila tudi saksofonistka, flavtistka, skladateljica in dirigentka Klara Lavriša. (Foto: I. Vidmar)

Na odru Studia 44 jo bodo spremljali pianist Milan Stanisavljević in basist Nikola Matošić, ki smo ju sinoči lahko poslušali na imenitnem koncertu skupine Kumovi na Ljubljanskem gradu, in domačin in spiritus agens krškega jazza saksofonist Aleš Suša.

Jadranka Juras (Foto: arhiv Svet24)

Letni koncert Big banda Krško je bil letos posvečen glasbi Izidorja Leitingerja, ki je orkester tokrat tudi vodil. Kot posebni gostje so se Big Bandu Krško tokrat pridružili pevka Patricija Škof, hrvaški tolkalist Hrvoje Rupčić in trobentač Tomaž Gajšt, kot solisti pa so med drugim nastopili tudi pozavnist Janez Hrastovšek, saksofonisti Lenart Rožman, Aleš Suša in Klara Lavriša in pianist Urban Levičar.

Big Badn Krško je tokrat vodil Izidor Leitinger. (Foto: I. Vidmar)

