Podelili priznanja Civilne zaščite

8.3.2025 | 11:00 | M. L.

Kostanjevica na Krki - Ob dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, so na regijski slovesnosti, ki sta jo pripravila 6. marca Občina Kostanjevica na Krki in brežiška izpostava Uprave za zaščito in reševanje v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, podelili priznanja.

Srebrni znak Civilne zaščite sta prejela Miro Drobnič na predlog župana občine Kostanjevica na Krki Roberta Zagorca in Jernej Agrež na predlog Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije.

Dobitniki priznaj (Foto: Posavski obzornik)

Bronasti znak Civilne zaščite so prejeli Benjamin Kodrič na predlo župana občine Brežice Ivana Molana, Franc Zupančič na predlog župana občine Kostanjevica na Krki Roberta Zagorca in Silvo Kostrevc, ki sta ga predlagala župan Mestne občine Krško Janez Kerin in poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Krško Robert Kostevc.

Dvema dobitnikoma iz Posavja so podelili priznanje že na državni slovesnosti ob Dnevu Civilne zaščite 28. marca na Brdu pri Kranju. Tako je prejelo plaketo Civilne zaščite Planinsko društvo Lisca Sevnica na predlog Občine Sevnica in sevniškega občinskega štaba Civilne zaščite. Srebrni znak Civilne zaščite je na Brdu prejela Simona Potočar Agrež na predlog Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije.

Na omenjeni posavski slovesnosti je Prostovoljno gasilsko društvo Brežice-okolica za svoje dolgoletno, uspešno in nesebično delo prejelo na predlog Gasilske zveze Slovenije srebrno priznanje ob 100-letnici delovanja.

Zbrane je nagovoril kostanjeviški župan Robert Zagorc (Foto: Posavski obzornik)

Letos praznujejo Gasilska zveza Brežice, Gasilska zveza Krško in Gasilska zveza Sevnica 70 let delovanja. Ob jubileju so jim na predlog Gasilske zveze Slovenije podelili plaketo Civilne zaščite.

