Novomeška bolnišnica med najuspešnejšimi

8.3.2025 | 09:00 | STA

Po podatkih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je lansko z izgubo poslovalo 15 od 27 slovenskih bolnišnic. Med njimi je tudi Splošna bolnišnica Brežice, ki je imela 755.000 evrov izgube, medtem ko je Splošna bolnišnica Novo mesto izkazala skoraj 2 milijona evrov presežka in je v tem pogledu najuspešnejša splošna bolnišnica v Sloveniji.,

Največ presežka, skoraj tri milijone evrov, so imeli sicer v Psihiatrični kliniki Ljubljana, največjo izgubo, 45,7 milijona evrov, pa je imel UKC Ljubljana. Kumulativna izguba bolnišnic pa je lani znašala 231,4 milijona evrov.

Skupna izguba bolnišnic je bila tako višja kot leto pred tem, ko je znašala 204,3 milijona evrov. Generalna direktorica direktorata za dostopnost in ekonomiko na ministrstvu za zdravje Vlasta Mežek je za STA dejala, da sta leti 2023 in 2024 neprimerljivi, saj so leta 2023 zaradi zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema veljale "bistveno drugačne spodbude izvajalcem". Zakon je namreč omogočil plačevanje vseh zdravstvenih storitev po realizaciji, torej neomejeno.

Vlada je sicer minuli teden z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2025 zagotovila dodatna sredstva za oba univerzitetna klinična centra v višini 31,6 milijona evrov, in sicer zaradi zahtevnosti obravnav in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Poslovanje bolnišnic v letu 2024 (v evrih)

presežek/ kumulativni

bolnišnica prihodki izguba presežek/izguba

----------------------------------------------------------------------------

Psihiatrična klinika Ljubljana 43.131.040 2.993.742 15.762.011

SB Novo mesto 103.419.716 1.981.322 18.136.043

SB Nova Gorica 81.567.029 1.572.589 1.572.589

Ortopedska bolnišnica Valdoltra 44.405.172 1.490.844 10.211.123

SB Izola 84.526.134 1.177.549 3.010.643

Psihiatrična bolnišnica Ormož 9.806.836 765.698 1.316.364

Klinika Golnik 46.960.367 518.192 1.080.620

Bolnišnica Topolščica 16.391.544 302.823 -2.079.336

Psihiatrična bolnišnica Idrija 12.431.011 237.238 330.764

Klimatsko zdravilišče Rakitna 3.093.336 126.763 -21.603

Otroška bolnica Šentvid pri Stični 5.011.346 102.452 -174.322

Rehabilitacijski inštitut Soča 39.923.292 72.062 -261.667

UKC Ljubljana 798.659.823 -45.690.123 -191.369.965

UKC Maribor 352.121.305 -10.638.296 -18.651.741

SB Slovenj Gradec 67.230.086 -4.919.435 -18.681.017

SB Celje 161.747.915 -4.178.638 -29.225.865

SB Murska Sobota 86.385.699 -3.968.304 -7.035.155

SB Ptuj 41.548.681 -2.548.192 -2.571.517

SB Trbovlje 26.385.257 -2.538.089 -6.018.347

SB Jesenice 56.928.123 -1.997.585 -1.134.312

Porodnišnica Kranj 9.915.143 -1.847.250 -3.933.945

Onkološki inštitut Ljubljana 204.044.608 -1.789.712 493.608

Psihiatrična bolnišnica Vojnik 9.438.173 -1.398.334 -728.431

SB Brežice 27.007.473 -755.096 -1.439.785

Bolnišnica Postojna 8.539.647 -332.401 -317.159

Psihiatrična bolnišnica Begunje 10.527.510 -274.587 1.850.265

Bolnišnica Sežana 10.640.486 -56.077 -1.483.993

----------------------------------------------------------------------------

skupaj 2.361.786.752 -231.364.130

Vir: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

