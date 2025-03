družabno

Pustna konkurenca branjevkam

8.3.2025 | Renata Mikec

Na Dolenjskem listu nas kdaj pa kdaj obišče kakšna branjevka in prinese domače pridelke. Še zlasti se razveselimo gospe, ki nas oskrbuje z domačimi jajci. Ena teh pridnih žensk je prišla na obisk na pustni torek in v košari prinesla kup domačih dobrot. Tudi jajčka so bila v njej. A tokrat smo razočarani ugotovili, da so preveč bela, nas je pa zamaskirana sodelavka in računovodkinja Dolenjskega lista Marjana Meznarčič spet dodobra nasmejala.

