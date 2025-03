dolenjska

Za marsikoga so zdravila postala predraga

8.3.2025 | 07:55 | L. Markelj

Cene zdravil brez recepta so se pri nas zelo zvišale, nekateri jih zato kupujejo pri južnih sosedih – Razlike pri določanju cen zdravil z receptom in brez recepta – V lekarni varnejše kot po spletu, farmacevt svetuje – Bodo cene še višje?

Novo mesto - V zimskih mesecih, pa tudi prihajajočih pomladnih, so pogosta prehladna obolenja, virusna in bakterijska. Brez obiska lekarne ne gre, pa nimamo v mislih le zdravil, ki jih predpiše zdravnik, ampak zlasti tista brez recepta. Mnogi, ki ne želijo po nepotrebnem delati gneče pri zdravnikih, vedo, da se bodo v tednu ali dveh pozdravili v domači postelji, a brez kakega lekadola, aspirina, septolet vseeno ne gre. In vse to stane vedno več.

Zdravila brez recepta so za marsikoga postala predraga in že nedostopna. Na prvem mestu pri prodaji so sicer zdravila za lajšanje simptomov prehlada in kašlja. (Foto: L. M.)

Da so zdravila brez recepta postala zelo draga, pove tudi mamica dveh otrok iz okolice Novega mesta, ki jo ujamemo ob odhodu iz lekarne. »Tokrat imam le aspirin in lekadol plus C ter klasični stekleni termometer, ker se nam je prejšnji razbil, pa sem odštela več kot 40 evrov. Sicer sploh ne štejem teh stroškov, a to zimo sem v lekarni zapravila že veliko. Najprej je zbolel najmlajši osnovnošolec, prehlada sta se nalezla še starejši otrok in moja ostarela mama, s katero živimo v skupnem gospodinjstvu. Vsak obisk lekarne pomeni skoraj 50 evrov: kak lekadol ali nalgesin za zbijanje vročine, sirup proti vročini, pastile za grlo, pršilo za nos itd. Vsako zdravilo je od pet do deset evrov ali več, to je res predrago. Seveda se trudim, da v tem času vsi uživamo več vitaminov, kupujem sadje, a tudi to je zelo drago,« potoži. In ni edina. Slišati je, da si marsikdo zdravil brez recepta danes skoraj ne more več privoščiti.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj