FOTO: Na sejmu nekoč tipični kmečki živelj, zdaj vse več mladih

7.3.2025 | 17:35 | D. Stanković

Šentjernej - Na Hipodromu v Šentjerneju se je danes dopoldne začel tradicionalni, že 29. Gregorjev sejem, ki ga četrto leto zapored pripravlja Kmetijska zadruga Trebnje-Krka in velja za nekakšen uvod v sezono vrtičkarstva in kmetovanja. Tridnevni sejem, na katerem se predstavlja več kot 150 domačih in tujih razstavljavcev, se letos odvija pod sloganom Spoštujmo domače.

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušič v spremstvu predsednika KZ Trebnje-Krka Antona Straha, direktorja KZ Staneta Tomšiča in župana Šentjerneja Jožeta Simončiča. (Foto: D. S.)

Največji tovrstni sejem v jugovzhodni Sloveniji je pomemben akter pri prenosu znanja, inovacij v kmetijstvu in promociji slovenskih pridelovalcev, saj lahko na njem obiskovalci najdejo kmetijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za dom in vrt, tekstil, bižuterijo, pa tudi lokalno pridelano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja, medene, mlečne in rokodelske izdelke.

»Trudimo se vedno predstavljati in ponujati domače, lokalno. Stremimo k temu, da bomo živeli sami na svoji zemlji z lastno pridelano hrano. Včasih je bil to tipični sejem za kmečki živelj, sedaj opažamo – kar je zelo pohvalno – veliko več mladine, temu prilagajmo tudi vsebine,« je dejal vodja sejma Anton Prus. Po besedah direktorja KZ Trebnje-Krka Staneta Tomšiča želijo z letošnjim sloganom izpostaviti zlasti kakovost v Sloveniji proizvedene hrane v primerjavi z uvoženo hrano, saj pri nas proizvodnja poteka pod izredno visokimi standardi, ki so dostikrat bistveno strožji kot pri pridelavi hrane iz tujine.

Sveženj rešitev za pomoč kmetom

Hkrati je opozoril na vse pogostejše podleganje interesom lastnikov bogatih multinacionalk. »Ob tem pa zamirajo tako domače male kmetije kot drugi manjši domači pridelovalci hrane,« je dejal Tomšič. Ena od prioritet zadruge je tako ustavitev ali vsaj upočasnitev trenda zamiranja kmetij. »Eden od teh mehanizmov je kooperacijsko sodelovanje z našimi člani. Iz leta v leto povečujemo obseg kooperacijske reje živali, letos pa na novo uvajamo kooperacijo tudi za poljedelce. Tako našim članom pomagamo pri premostitvi proizvodnih stroškov, ki jih poračunajo ob prodaji kmetijskih pridelkov oziroma proizvodov,« je še dejal.

Kot je v svojem govoru poudarila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušič, smo v Sloveniji priča velikim izzivom na področju kmetijstva, saj vsako leto izgubimo več kot 1000 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč. Zaradi pritiska globalnih trgov, nihanja cen vhodnih surovin ter vse bolj negativnih podnebnih sprememb so kmetje iz leta v leto v težjem položaju, zato je ministrstvo pripravilo sveženj zakonodajnih rešitev, ki naj bi kmetom po njenih besedah omogočile lažje poslovanje in večjo stabilnost. Med pomembnejšimi bodo, kot je dejala, trajna zaščita kmetijskih zemljišč, zmanjšanje birokratskih ovir in poenostavitev postopkov za ureditev namakalnih sistemov in postavitev rastlinjakov, lažje pridobivanje razvojnih sredstev in podobno.

Veliko zanimivega tudi za otroke

Na odru osrednjega prireditvenega šotora je za dobro voljo danes dopoldne poskrbel duo Z andahtjo, jutri sledijo Čuki in v nedeljo ansambel Pogum. Jutri bodo med nasveti mame Manke zapeli pevski zbori in ljudski pevci in godci, medtem ko bodo v nedeljo z odra zazvenele harmonike. Organizatorji so poskrbeli tudi za otroke, ki imajo do 15. leta starosti vstop prost. Na voljo so različna igrala, prav gotovo so bodo z zanimanjem ogledali tudi razstavo malih živali, jutri bodo rajali s Čuki, v nedeljo pa z Majo Jovanović. V nedeljo ob 10. uri se obeta zanimiva okrogla miza na temo Zakaj ni več mladih kmetov. Vsi obiskovalci pa bodo lahko s sejemsko vstopnico sodelovali tudi v nagradnem žrebanju, v katerem bo glavna nagrada akumulatorski set orodja Villager ZEN.

Danes se je na sejemskem prostoru začelo tudi 15. državno gozdarsko tekmovanje v organizaciji družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) in ga tokrat prvič gosti Gregorjev sejem. Danes so bile na vrsti tehnične discipline in podiranje dreves, jutri pa sledijo ekipna štafeta in finale tekmovanja v kleščenju ter popoldne razglasitev rezultatov in podelitev medalj. Tekmovanje predstavlja tudi predizbor za tekmovalce, ki bodo Slovenijo zastopali na 36. svetovnem gozdarskem prvenstvu leta 2026. To bo prvič potekalo v Sloveniji.

