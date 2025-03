Stopniščno dvigalo – varna in udobna rešitev za vaš dom

7.3.2025 | 12:00

Stopniščno dvigalo omogoča prečkanje stopnic brez naprezanja.

Stopniščno dvigalo Alpha

S staranjem se pogosto soočamo z izzivi gibanja, še posebej na stopniščih, ki lahko postanejo ovira v našem vsakdanjem življenju. Mnogi starejši ljudje ali osebe z omejeno mobilnostjo se pogosto znajdejo v situaciji, ko je zgornje nadstropje doma ali dostop do zunanjih prostorov težko dosegljiv.

To lahko vodi v zmanjšano samostojnost in celo v prisilno selitev. Z vgradnjo stopniščnega dvigala si povrnete svobodo gibanja, ne da bi morali zapustiti svoj dom. Ta inovativna naprava omogoča starejšim osebam in gibalno oviranim posameznikom varno in udobno premikanje po stopniščih brez tveganja padcev ali napora. Stopniščna dvigala so namreč prilagojena različnim potrebam uporabnikov.

Različne vrste stopniščnih dvigal in ploščadi

Prilagoditev objekta za gibalno ovirane - STOPNIŠČNA PLOŠČAD ZA PREVOZ INVALIDSKIH VOZIČKOV

Vodilni strokovnjaki na področju celostnega urejanja dostopnosti v Sloveniji in vgradnje stopniščnih dvigal v zasebne domove iz Zavoda Brez ovir oz. njihovega podjetja TaktilPro na tem področju delujejo že 10 let. Nudijo različne vrste stopniščnih dvigal in ploščadi, poleg trajno nameščenih pa so na voljo tudi mobilna gosenična dvigala za stopnice, ki jih je mogoče enostavno zložiti za shranjevanje ali prevoz v avtomobilu.

NOVOST! Mobilno stopniščno dvigalo na daljinsko upravljanje.

Stopniščna dvigala so lahko opremljena s sedežem za osebe, ki lahko sedijo med prevozom (stopniščni stoli), ali pa s ploščadjo za tiste, ki uporabljajo invalidski voziček. Ne glede na izvedbo zagotavljajo samostojnost, udobje in varnost, hkrati pa ohranjajo dostopnost prostorov brez potrebe po velikih gradbenih posegih.

Izkušnje zadovoljnih slovenskih uporabnikov stopniščnih dvigal

Stopniščno dvigalo je praktična rešitev za gibalno ovirane in starejše osebe, ki težko hodijo, saj se z njegovo pomočjo brez naprezanja povzpnemo na vrh stopnišča. Dvigalo se lahko hitro namestijo na kakršno koli obliko stopnic, tako na ravna stopnišča kot na stopnišča z zavojem ali vmesnim podestom. O težavah, ki sta jih rešila z namestitvijo stopniščnega dvigala, sta spregovorila navdušena uporabnika.

STOPNIŠČNO DVIGALO UPRAVLJATE Z DALJINCEM

Jožefa Kričej je 93-letna upokojenka iz Ljubljane, ki je srčni bolnik in ima operirano koleno, zato je s težavo premagovala stopnice v svojem domu, dokler ji niso družinski člani predlagali, da na stopnišče v hiši vgradi stopniščno dvigalo: »Zame je to rešitev, saj živim sama v hiši in če jaz tega dvigala ne bi imela, bi morala iti v dom upokojencev. Stopnice so mene prej zelo izmučile, zato sem se odločila za dvigalo in sem izredno zadovoljna. Zdaj mi ni treba več hoditi po stopnicah in sem lahko še naprej doma.«

Svojo izkušnjo je opisal tudi Andrej Krajnc iz Slovenj Gradca: »Moja žena je zbolela, ima neozdravljivo bolezen, zato ne more več hoditi po stopnicah. Stanovanjske prostore imamo v zgornjem nadstropju hiše, spodaj ne moreva bivati, zato je bilo že skoraj neizvedljivo ženo prenesti čez stopnišče. Odkar imamo stopniščno dvigalo, je bistveno lažje. Dvigalo je zelo koristno, ženo zdaj na invalidskem vozičku po ravnem pripeljem do dvigala, jo posedim na sedež in zdaj se že sama pelje z dvigalom.«

Montaža in vzdrževanje

Zunanje stopniščno dvigalo na terasi.

Vgradnja stopniščnega dvigala poteka hitro in brez posebnih gradbenih posegov ali priprav. Izvedena je lahko v enem dnevu, ali celo v nekaj urah, odvisno od zahtevnosti stopnišča. Pri vgradnji je treba zvrtati nekaj lukenj v rob stopnic ali na nosilno steno, potem pa tja namestiti po meri izdelano tirnico stopniščnega dvigala, ki se jo računalniško oblikuje na podlagi natančnih meritev stopnišča.

Poleg montažnih del in namestitve pripomočkov v podjetju TaktilPro zagotavljajo tudi celovite storitve servisa, vzdrževanja in popravila nameščenih pripomočkov, s čimer zagotavljajo njihovo dolgoročno učinkovitost in zanesljivost. V mesecu marcu pa vam nudijo tudi 15 % POPUST NA VSA STOPNIŠČNA DVIGALA.

Za več informacij obiščite spletno stran Zavoda Brez ovir: www.brezovir.si ali podjetja TaktilPro: www.taktilpro.si.

Oglasno sporočilo

‹ nazaj