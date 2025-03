dolenjska

FOTO: Zrušila se je stena gradu Škrljevo

7.3.2025 | 13:40 | R. N.

Škrljevo - Po Šentrupertu so danes dopoldan zaokrožile govorice, da se je podrl grad Škrljevo. Da bi preverili, ali je to res, smo se odpravili do gradu in se tam na lastne oči prepričali, da se je zrušil del zadnje stene gradu. Že na prvi pogled se vidi, da je zob časa že pošteno načel objekt, vprašanje pa je, če je kdo skrbel za njegovo obnovo. Zemljišče, na katerem stoji, je v lasti podjetja Reitenburg s sedežem v Ljubljani, njegov lastnik pa je podjetnik Jože Anderlič. Večina kamenja, iz katerega je bil grad zgrajen, je padla v notranjost, nekaj pa tudi na travo.

Ob našem obisku se je tam ravno sprehajala in si grad ogledovala njegova soseda Ivanka Ponikvar. »Zjutraj sem slišala, da je nekaj zaropotalo. To je bilo okoli pol šeste ure; takrat sem bila že budna. Malo sem poslušala, če bo še kaj, pa je bilo vse tiho. Pomislila sem, da najbrž v Šentrupertu kaj delajo, pa se tako sliši. Tudi na potres sem pomislila, ampak nisem nič čutila, da bi se kaj zatreslo. Da se je zrušila zunanja strana gradu, pa nisem opazila, saj se z moje hiše ta del ne vidi. Potem me je okoli pol osme ure poklical sin, ki živi na Malti, da je na družbenem omrežju Facebook videl, kaj se je zgodilo z gradom. Posvaril me je, naj ne hodim blizu, a sem vseeno šla na hitro pogledat in kar obstala sem, ko sem videla, kakšna luknja je nastala,« je za Dolenjski list povedala Ivanka.

Po njenih besedah so bila pred desetletji v gradu socialna stanovanja, zdaj pa že dolgo časa sameva. »Tudi zdajšnji lastnik je v mladosti živel v tem gradu,« je še dodala.

Za komentar smo se obrnili na podjetje Reitenburg, vendar jih nismo uspeli priklicati, zato smo jim vprašanja poslali po elektronski pošti. Na njihov odziv čakamo.

Poklicali smo tudi šentrupertskega župana Tomaža Ramovša, ki je od nas izvedel, da se je zrušil del zadnje stene gradu Škrljevo. »Lokalna skupnost bi rada videla, da bi lastnik tega gradu, ki je uspešen na več področjih, skrbel in tudi vanj vlagal. Škoda je, da grad takole propada,« je dejal župan. Po naših informacijah je grad vpisan kot kulturni spomenik.

Kot piše na spletni strani šentrupertske občine, je grad Škrljevo zgrajen na vzpetini zahodno od vaškega naselja Škrljevo ob severovzhodnem robu šentrupertske ravnine. Stoji na eni najlepših točk in ves severozahodni predel Mirnske doline je zaznamovan s tem objektom do take mere, da vzpostavlja ravnovesje z ostalimi estetsko pomembnimi objekti od Vesele Gore, Okroga, Vihra, Velikega Cirnika do Mokronoga. »Prva omemba Škrljevega sega v leto 1043, nato pa je od 1072. leta njegova zgodovina vse do 17. stoletja povezana s škofijo Krka na Koroškem. Neposredna zveza z Emo Krško, o kateri trdi Valvazor, da je bila v 10. stoletju lastnica gradu, še ni dokazana, a je močno verjetna. Grad je v svojem jedru romanski, kasneje v gotiki delno prezidan in v baroku dopolnjen s fasadnim učinkom, ki ga ima še danes,« še piše.

‹ nazaj