Dirkaču v golfu 1200 € kazni in 9 kazenskih točk: po AC z 257 km/h

7.3.2025 | 12:30 | M. K.

Policisti PPP Novo mesto so včeraj okoli 12.30 opravljali meritve hitrosti na avtocesti pri naselju Vihre. Vozniku osebnega avtomobila Volkswagen golf, ki je vozil iz smeri Ljubljane, so izmerili hitrost 257 km/h. 32-letnega voznika, ki je prekoračil hitrost na avtocesti za 127 km/h so ustavili in mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in izrekli devet kazenskih točk, so sporočili s PU Novo mesto.

Foto: PPP Novo mesto

Lažje poškodovana voznica

Nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Senovega - o njej smo s fotografijami že poročali. Policisti PP Krško so opravili ogled in ugotovili, da je 45-letna voznica osebnega avtomobila v ovinku izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste preko pločnika in trčila v ograjo. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Voznica je na Senovem trčila v ograjo. (Foto: PGE Krško)

Zasegli motorno kolo

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa so na območju Trebnjega nekaj po 16. uri ustavili motorista. 24-letni motorist ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Suzuki GSXR 600 so mu zasegli in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V teh dneh je na cestah sicer ponovno več kolesarjev in motoristov - policisti opozarjajo na previdnost, ob tem dodajajo na PU Novo mesto.

Policisti na terenu opažajo, da je v zadnjih dneh ob višjih temperaturah na cestah opazno več kolesarjev in motoristov.

Motoriste opozarjajo, naj se ustrezno pripravijo na začetek motoristične sezone, saj za svojo varnost veliko lahko storijo sami. Izjemno naj bodo previdni in hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, saj je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Na cestah je po zimskem obdobju še vedno veliko udarnih jam in peska od posipa. Zavedajo naj se, da njihove sposobnosti in občutki še niso na isti ravni kot ob zaključku pretekle motoristične sezone.

Tudi kolesarje opozarjajo na dosledno upoštevanje cestno prometnih predpisov in uporabljanje površin, namenjenih kolesarjem. Pred spremembo smeri vožnje naj večkrat pogledajo, kaj se dogaja za njimi, ter pravočasno in odločno nakažejo svoj namen. Poskrbijo naj tudi za svojo vidnost in v skupini vozijo drug za drugim.

Na kolesarje in motoriste naj bodo pozorni tudi vsi drugi vozniki, ki naj pozorno spremljajo promet, tudi v vzvratnem in stranskih ogledalih. Predvsem pa naj vsakič preverijo mrtve kote in naj bodo pozorni, da ne odvzamejo prednost kolesarju ali motoristu. Kolesarje lahko prehitijo na bočni razdalji najmanj 1,5 metra. To je še toliko bolj pomembno, če jih prehitevajo z večjimi vozili, kot so avtobusi ali tovorna vozila, avtodomi ipd.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Trebnjem je nekdo vlomil v gradbiščni kontejner in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.500 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Sela pri Dobovi, Jereslavec) prijeli devet državljanov Afganistana, šest državljanov Kitajske in Sirije, štiri državljane Egipta, dva državljana Indije in po enega državljana Sudana, Turčije, Nepala in Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 79. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, goljufij, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

