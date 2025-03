družabno

Iris uživa v razvajanju drugih

7.3.2025 | 11:40 | Renata Mikec

Iris Pšunder s svojo strastjo in predanostjo ustvarja nepozabne trenutke za druge. Pod blagovno znamko Ustvarjanje trenutkov organizira poslovne in osebne prireditve, vključno s porokami in drugimi zasebnimi dogodki. Ima izjemen občutek za ljudi in estetiko, s premišljenimi detajli uresniči zgodbo kot iz sanj, za vsak plan B pa ima pripravljen tudi plan C. Že kot otrok je bila ustvarjalna in podjetna, dobesedno je odraščala med rožicami, saj je njena mama Brigita Pšunder cvetličarka na novomeškem Glavnem trgu. Iris, ki je bila tudi članica slovenske ekipe na Expu 2020 v Dubaju, je prav tam, pod soncem, dobila številne ideje in znanja – od usklajevanja zapletenih logističnih in produkcijskih postopkov do reševanja situacij, ki so se na videz zdele nerešljive. Vse to zdaj uspešno prenaša v domače okolje, v svoj posel, v katerem uživa ob edinstvenih izzivih posameznikov in podjetij. Ob 8. marcu tako v Češči vasi pripravlja zanimiv dogodek z naslovom Dan žena v naravi in ženski harmoniji. Namenjen je vsem tistim damam, ki si želijo prijetnega druženja in razvajanja v objemu narave. Spoznale bodo, kaj je naravna manikura, se razvajale ob masaži in jogi obraza, na voljo pa bodo tudi masterclass delavnica ličenja, individualno svetovanje in delavnica hvaležnosti.

