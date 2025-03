družabno

Občina v rokah Dr. Stresa

7.3.2025 | 13:10 | Renata Mikec

Že 25 let pred pustom oblast v občini Brežice prevzame Fašjenkov župan. Res je, da so imeli kar nekaj let zapored na pusta Fašjenkovo županjo, tokrat pa je občina v rokah Dr. Stresa. Tudi tokrat ni nič drugače, zato bo aktualni župan Ivan Molan moral na vrnitev pooblastil počakati še do sobote. Program Fašjenkovega prevzema oblasti na občini Brežice je bil zabavno obarvan, tema pa Sanjska p(a)lača javnih uslužbencev in s tem povezana sindikalna gatsby zabava. A žal je v pustnem času dana obljuba ostala le obljuba. V brežiški občini je pustni čas vedno zelo norčav. V objektiv smo tako ujeli zaposlene na občinski upravi Brežice, ki vsako leto pripravijo krajši zabavni program. To so (od leve proti desni) tajnica župana Nada Rezelj, Barbara Hercigonja Milošević z Oddelka za družbene dejavnosti, vodja Oddelka za investicije Suzana Ogorevc ter Anja Urek, Lavra Kreačič in Jasmina Molan iz kabineta župana.

