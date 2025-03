šport

Nika Glojnarič izpadla na EP na 60 m ovire

7.3.2025 | 07:30 | STA; M. K.

Amsterdam - Nika Glojnarič je v teku na 60 m ovire izpadla v prvem krogu evropskega dvoranskega prvenstva v Apeldoornu. Dosegla je skupno 20. izid in je z drugim izidom sezone za štiri stotinke zgrešila polfinale.

Nika Glojnarič (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Glojnarič si obeta, da bo v drugi polovici meseca nastopila tudi na dvoranskem SP v Nanjingu na Kitajskem.

"Nisem razočarana, ker je to moj drugi najboljši rezultat letos. Vem, da sem bila zmožna več. Mislim, da sem precej izgubila na koncu, ko sem se prehitro metala v cilj, in na začetku. Med ovirami ni bilo tako slabo. Pred tekmo nisem bila živčna. Mislila sem, da je to dober znak," je pojasnila Glojnarič.

Lani se je prebila v polfinale na dvoranske SP v Glasgowu z 8,05. Štiriindvajsetletna Brežičanka je že pred nastopom dejala, da je letos konkurenca zelo huda in da bo za drugi tek morala teči osebni rekord. V drugi od štirih kvalifikacijskih skupin je tekla na četrti progi ob Švicarki Ditaji Kambundji, ki je s 7,92 dosegla najboljši izid kvalifikacij. "Ona je, ne le po mojem mnenju, glavna favoritinja za zlato," je menila Brežičanka.

