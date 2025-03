šport

Zadar premočan

7.3.2025 | 07:30 | STA; M. K.

Zadar - Košarkarji Zadra so v 22. krogu lige Aba premagali novomeško Krko z 72:63 (13:8, 29:29, 45:43).

Foto: Liga ABA

* Dvorana Krešimir Čosić, gledalcev 2000, sodniki: Nikšić, Stapić, Stojančević.

* Zadar: Wahl 17 (3:5), Klarica 3 (0:1), Žganec 14 (5:6), Mazalin 6 (2:2), Baković 14 (3:4), Ramljak 10 (4:4), Gilbert 6 (4:4), Torbarina 2.

* Krka: Robinson 6 (1:2), Persons 5 (2:2), Jurković 6, Špan 11, Cerkvenik 11 (2:2), Bursać 3, Skeens 6, Smrekar 6, Čebašek 9.

* Prosti meti: Zadar 21:26, Krka 5:6.

* Met za tri točke: Zadar 7:22 (Žgamec, Baković po 3, Klarica), Krka 14:30 (Špan, Cerkvenik, Čebasšek po 3, Smrekar 2, Robinson, Persons, Bursać po 1) .

* Osebne napake: Zadar 17, Krka 22.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so v Dalmacijo odpotovali s serijo petih zaporednih porazov, a z dobrim nastopom na zadnji tekmi, ko so v domači dvorani proti Partizanu izgubili šele v podaljšku. Kljub temu so še šestič ostali praznih rok in s štirimi zmagami ostajajo na 14. mestu.

Farmacevti so v uvodu izkoristili nespretnost domačih napadalcev, ki dobre tri minute niso dosegli točke in s košem Roberta Jurkovića in Kendalla Tyreka Personsa povedli 5:0. A sledil je skoraj šestminutni strelski post in domača serija 12:0.

A igra vzponov in padcev se je nadaljevala. Zadar je v drugi četrtini zapravil vodstvo 15:8, saj so 11 točk zaporedoma dosegli slovenski košarkarji. Ob polčasu sta bili ekipi poravnani. Tudi razlika dveh točk ob vstopu v zadnji del je obljubljala napeto končnico.

Zadar je v uvodu v zadnjo tretjino ušel na + 8, Krka se je še približala na 53:50 in 58:55, preobrata pa ni zmogla. V zadnji minuti je bila prednost domačih dvomestna. Pri Zadru je 17 točk dosegel Tyler Wahl, pri Krki sta bila s po 11 koši najbolj učinkovita Jan Špan in Miha Cerkvenik.

Krkaši so sicer še vedno brez poškodovanih Nika Bačvića, Tiborja Mirtiča in Jaka Klobučarja.

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam Zadru za zasluženo zmago, a tudi mi nismo razočarali. Zelo težko je igrati proti ekipi s takšno obrambo, zagotovo eno najboljših v ligi, s petimi igralci, ki lahko prevzamejo vse. Igrajo pametno, so pripravljeni, mi nismo mogli prodreti ali spraviti žoge. Odkar sem trener v ligi ABA, se mi še ni zgodilo, da bi ena ekipa imela 26 prostih metov, mi pa le 6. Razlog za to so njihovi ofenzivni skoki in agresivnost, mi pa z žogo nismo mogli priti v raketo. Imeli smo nekaj odličnih segmentov, naredili, kar smo se dogovorili, trenutno pa pogrešamo Mirtiča, ki bi nam pomagal pri skoku in igri 1 na 1 pod obročem. Morali smo iti na podvajanje pod košem, Klarica in Baković pa sta to izkoristila pri metu. Le malo nam manjka, da bi takšne tekme zaključili v našo korist."

Krkaše naslednja tekma ABA lige čaka v nedeljo, 16. marca, ko bodo gostovali pri FMP-ju v Beogradu. Pred tem bodo odigrali še dve tekmi slovenske lige, in sicer v nedeljo, 9. 3., s Šenčurjem v gosteh in v sredo, 12. 3., z Zlatorogom doma.

* Izidi, 22. krog:

Zadar - Krka 72:63 (13:8, 29:29, 45:43)

- petek, 7.3.:

19.00 Cibona - Mornar

- sobota, 8.3.:

17.00 Dubaj - Derbi SC

18.00 Borac - Igokea

- nedelja, 9.3.:

12.00 Mega - Budućnost

17.00 Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

19.00 Spartak - Split

- nedelja, 10.3.:

19.00 Partizan - FMP

* Lestvica:

1. Partizan 21 19 2 1955:1548 40

2. Budućnost 21 19 2 1914:1579 40

3. Crvena zvezda 21 17 4 1883:1664 38

4. Dubaj 21 16 5 1840:1643 37

5. Igokea 21 13 8 1763:1802 34

6. Cedevita Olimpija 21 12 9 1763:1696 33

7. Zadar 22 11 11 1666:1652 33

8. Spartak 21 11 10 1772:1728 32

9. FMP 21 11 10 1678:1771 32

10. Mega 21 10 11 1737:1720 31

11. Borac 21 8 13 1605:1727 29

12. Studentski centar 21 7 14 1727:1792 28

13. Split 21 7 14 1595:1725 28

14. Krka 22 4 18 1799:1937 26

15. Cibona 21 3 18 1577:1859 24

16. Mornar 21 1 20 1576:2007 22

