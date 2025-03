kronika

FOTO: Z avtom v ograjo

7.3.2025 | 07:00 | Foto: PGE Krško

Včeraj malo po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na Senovem. Krški poklicni gasilsi so ob prihodu kraj protinaletno in protipožarno zavarovali. Poškodovani osebi so nudili prvo pomoč do prihoda reševalne ekipe NMP Krško. Na osebnemu vozilu so odklopili akumulator, očistili cestišče razlitih motornih tekočin, nudili pomoč policiji in vlečni službi.

‹ nazaj