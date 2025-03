FOTO: Primož Kobe, Erika Bojanec in kolesarski klub Adria Mobil

šport

7.3.2025 | 08:00 | R. N.

Novo mesto - Za najboljša športnika leta 2024 v Mestni občini Novo mesto sta bila na sinočnji tradicionalni prireditvi Športnik leta, ki je potekala v Kulturnem centru Janeza Trdine, razglašena atleta Primož Kobe in Erika Bojanec (oba Atletski klub Krka), za najboljši športni kolektiv pa Kolesarski kluba Adria Mobil.

Z leve proti desni: predsednik KK Adria Mobil Marko Lekše, Nina Kobe (prevzela nagrado za Primoža Kobeta) in Erika Bojanec. (Foto: R. N.)

Nagrade najboljšim sta podelila atletinja Lia Apostolovski in nekdanji kolesar Jani Brajkovič. 43-letnega Primoža Kobeta na prireditvi ni bilo, saj je na pripravah v Keniji, kjer trenira za maraton v Bostonu, ki bo 21. aprila. Lani je tam dosegel odličen dosežek, saj je med več kot 30.000 tekači s časom 2:14:56 osvojil 17. mesto, v kategoriji starejših od 40 let pa se je zavihtel celo na drugo mesto. Na domačih tleh je med drugim osvojil naslov državnega prvaka v polmaratonu in maratonu, poleg tega je postavil najhitrejši slovenski čas ljubljanskega maratona. Priznanje za športnika leta, ki ga je prejel že tretjič, je prevzela njegova žena Nina.

Primož Kobe se je oglasil prek videa. (Foto: R. N.)

Strokovna komisija, ki je izbrala novomeškega športnika leta, je na drugo mesto postavila mladega kolesarja Nejca Peterlina (KK Adria Mobil), ki je lani nase najbolj opozoril z bronasto kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu na velodromu v dirki na končni cilj, tretje mesto pa je pripadlo obetavnemu teniškemu igralcu Marku Retlju (Teniški klub Krka Otočec), ki je v lanski sezoni v Mariboru in na Reki osvojil mladinska mednarodna turnirja serije ITF, decembra pa je zmagal tudi na državnem prvenstvu do 18 let.

Edina kandidatka

Za športnico leta se je potegovala le Erika Bojanec, ki je lani na državnem prvenstvu za mlajše člane v metu diska osvojila tretje mesto, na atletskem pokalu Slovenije za mladinke pa je bila prva. »Z lansko sezono sem zadovoljna, lahko bi bilo boljše, pa tudi slabše. Tudi letos upam, da bo disk daleč letel. Eden od ciljev je uvrstitev na evropsko prvenstvo za starejše mladinke, ki bo avgusta na Finskem, upam pa tudi, da izboljšam osebni rekord, ta znaša 42,61 metra,« je povedala Erika, ki občasno suva tudi kroglo. V osnovni šoli je sicer najprej trenirala košarko, a jo je kasneje bolj potegnilo v atletske vode.

Odlično delo z mladimi

Za športni kolektiv leta so bili predlagani Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto, Moški košarkarski klub Krka – Telekom Novo mesto, Atletski klub Krka Novo mesto, Odbojkarski klub TPV Volley Novo mesto in Kolesarki klub Adria Mobil. Slednji je tudi postal naj kolektiv leta. »Priznanje nam veliko pomeni, saj smo med zelo konkurenčno športno sredino v Novem mestu kolektiv, ki ga je strokovna komisija, prepoznala, da dela odlično in dosega vrhunske rezultate, poleg tega pa organizira tudi tekmovanja najvišjega nivoja. Lansko leto je bilo za nas izjemno uspešno, izstopa pa dosežek Nejca Peterlina,« je dejal predsednik kluba Marko Lekše.

Da dobro delajo z mladimi, kaže tudi dejstvo, da je kar nekaj njihovih najbolj obetavnih kolesarjev prestopilo v razvojna moštva svetovne serije. Namreč težko jih zadržijo v svoji sredini. »To je izziv v kolesarstvu, naši tekmovalci so prepoznavni in tudi močnejši klubi svetovne serije si jih želijo imeti v svojih razvojnih ekipah. Mi smo na to ponosni, nenazadnje je bil tudi Primož Roglič naš član,« je še spomnil Lekše.

Podelili tudi druga priznanja

Na prireditvi, ki jo je povezoval Aleš Kirn, so podelili tudi občinska oziroma županova priznanja in Bloudkove značke za večletno delo zaslužnim športnim delavcem. Zlato značko sta prejela Dušan Okleščen in Leon Stipaničev. Podelili so tudi priznanja najboljšim v skupnem vrstnem redu delavskih športnih iger Novega mesta, kjer je v moški in ženski konkurenci znova največ točk zbrala Krka.

Direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac je podelil Bloudkove značke za večletno delo zaslužnim športnim delavcem. (Foto: R. N.)

Prenova dvorane Marof

Namen prireditve je predstavitev in popularizacija športa, športnikov in športnih delavcev ter se jim na ta način zahvaliti za vloženo delo v šport. »Udeležujem se podobnih prireditev v drugih državah in lahko rečem, da naša prireditev je ena boljših. Ponosen sem na naše športnike in njihove dosežke, predvsem pa sem ponosen na mojega sodelavca, ki letos zaključuje. To je Miran Jerman, ki poganja in drži gor to že vrsto let, zaradi njega ta izbor zelo dobro poteka. Moj velik poklon njemu,« je dejal Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto, ki je pripravilo prireditev Športnik leta.

Makovac se zaveda, da dobra športna infrastruktura lahko pripomore k doseganju dobrih rezultatov. Njihov zavod skrbi za vzdrževanje številnih športnih objektov v Novem mestu, ob tem je napovedal prenovo novomeške dvorane Marof.

Novomeški župan Gregor Macedoni je podelil kar precej županovih priznanj. (Foto: R. N.)

