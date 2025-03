posavje

Med najboljšimi tudi dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica

7.3.2025 | 09:30 | D. S.

Krško - V Kulturnem domu Krško je v sredo v organizaciji GEN energije in Nuklearne elektrarne Krško (NEK) potekalo že 12. tekmovanje Mladi genialci. Med 16 tričlanskimi ekipami s srednjih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij iz vse Slovenije je v napetem finalu zmago slavila ekipa Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, ki se je pripravljala pod mentorstvom Janeza Trčka.

Zmagovalne ekipe letošnjega kviza Mladi genialci. (Foto: GEN energija)

Drugo mesto so zasedli dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica - Gimnazije Krško pod mentorstvom Jožeta Požuna, tretje mesto pa je osvojila ekipa Šolskega centra Krško–Sevnica - Srednje šole Krško, pod mentorstvom Kriste Lapuh Krulc.

S tekmovanjem Mladi genialci GEN energija mlade spodbuja k poglobljenemu proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih, podnebnih spremembah ter jedrski energiji kot temeljnem viru nizkoogljične mešanice prihodnosti.

Kot je poudaril generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan, je energetika gonilo našega življenja in gospodarstva. »V družbi GEN energija zato z različnimi aktivnostmi sistematično spodbujamo zanimanje mladih za tehniko in naravoslovje, saj se zavedamo, da je zgodnje usmerjanje mladih ključno za kasnejši izbor kariere na tehničnih in naravoslovnih področjih.« Ena od glavnih aktivnosti je ravno tekmovanje Mladi genialci. Poleg tega v GEN energiji v interaktivnem multimedijskem centru Svet energije vse od leta 2011 dnevno sprejemajo osnovnošolske in srednješolske skupine, v sodelovanju s Fakulteto za energetiko organizirajo poletne tabore energetike in izvajajo različne ozaveščevalne projekte.

Predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer pa je mlade spodbudil, naj nadaljujejo po poti znanja, vztrajnega dela in sodelovanja. »Nadarjenost pomaga, bistvena pa sta zavzetost in sodelovanje. Na teh izhodiščih boste lahko dosegli največ, kar je mogoče,« je poudaril.

Dijaki so pokazali široko znanje o energetiki.

Dijaki so svoje znanje skozi leto nadgrajevali s posebej pripravljenim strokovnim gradivom. Več kot 140 se jih je udeležilo pripravljalnih delavnic v Informacijskem središču GEN v Krškem, kjer so se posvetili osnovam energetike in energije, radioaktivnosti kot naravnemu pojavu, v mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK pa so spoznavali značilnosti različnih vrst sevanja.

Na zaključnem kvizu so sodelovale naslednje šole: Šolski center Kranj - Srednja tehniška šola (z dvema programoma, elektrotehnik in mehatronik), Šolski center Novo mesto - Srednja elektro šola in tehniška gimnazija (z dvema programoma, elektrotehnik in tehniška gimnazija), Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Šolski center Ptuj - Strojna šola, Šolski center Celje - Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Šolski center Celje - Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Šolski center Velenje - Elektro in računalniška šola, Šolski center Krško–Sevnica, Gimnazija Krško, Šolski center Krško–Sevnica - Srednja šola Krško, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za strojništvo, Tehniški šolski center Maribor - Srednja strojna šola, Šolski center Ravne na Koroškem - Srednja šola, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran.

‹ nazaj