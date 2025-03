gospodarstvo

Uspeh skozi ženske oči

6.3.2025 | 13:00 | M. Ž.

Črnomelj - Ob mednarodnem prazniku žensk je sinoči Podjetniški inkubator Bela krajina pripravil pogovorni večer, posvečen uspehu, podjetništvu in predvsem ženskam, ki, kot je dejala njegova vodja Ana Granda Jakše, s svojo vizijo, vztrajnostjo in strastjo soustvarjajo poslovni svet.

Z leve: dr. Marijeta Kobetič, Mateja Štarkel in Marta Kelvišar (Foto: M. Ž.)

V goste so povabili tri ženske, ki s svojim delom v njihovem okolju in tudi širše puščajo pečat, in sicer Marto Kelvišar, direktorico podjetja Adria Dom in menedžerko leta 2023, Matejo Štarkel, mlado, a izkušeno podjetnico, vodjo projektov, podjetniško mentorico in soustanoviteljica podjetja Starkmat, ter dr. Marijeto Kobetič, podjetnico, predavateljico, svetovalko in coachinjo, ustanoviteljico podjetja Pisana preslica.

Vodja Podjetniškega inkubatorja Bela krajina Ana Granda Jakše

»Predvčerajšnjim sem poslušala Delov podkast, v katerem je dr. Aleksander Zadel govoril o moškosti in ženskosti. Med drugimi mi je v spominu še posebno ostala njegova misel, da je moški meritokratski princip pripeljal svet do točke, kjer smo danes – z vsemi njegovimi težkimi izzivi, ter da ženske s svojim načinom vodenja prinašajo več povezanosti, čuta za skupnost in ter dolgoročnejšega razmišljanja, kar je ključno morda celo za preživetje naše civilizacije,« je v nagovoru izpostavila Granda Jakše.

Vsaka izmed sinočnjih gostij je svojo pot tlakovala na edinstven način, vse pa povezuje strast, predanost in pogum pri doseganju ciljev, je poudarila Barbara Vraničar, ki se je pogovarjala z njimi. Delile so svoje zgodbe, izkušnje in poglede na življenje.

Kaj so povedale o svoji poslovni poti, katera odločitev se jim je na tej poti zdela najbolj tvegana, a se je izkazala kot ključna za uspeh, kako ohranjajo motivacijo in kaj jih pri delu najbolj izpolnjuje, katere vrednote jih vodijo, kaj bi svetovale ženskam, ki se podajajo na svojo poslovno pot in si hkrati želijo ustvariti tudi izpolnjujoče družinsko življenje in še kaj, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lita prihodnji četrtek.

Klavdija Jaketič

Navdihujoč večer je s pesmijo obogatila sodelavka podjetniškega inkubatorja in kantavtorica Klavdija Jaketič.

