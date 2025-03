družabno

Rasto Božič uživa kot upokojenec

6.3.2025 | 17:30 | Lidija Markelj

Dolgoletni novinar in ljubiteljski arheolog Rasto Božič (na fotografiji drugi z leve) ugotavlja, da biti v upokojenskem stanu sploh ni slabo. Končno ima več časa za vse hobije in veselja, ki so prej ob napornem novinarskem delu težje prišla na vrsto. Zagotovo sta to branje dobrih knjig in pisanje, saj se Rasto lahko pohvali že z nekaj svojimi zgodovinskimi knjigami. Prijetno pa je tudi obiskati umetniške razstave brez kakšnih nalog in obveznosti, torej brez fotoaparata in svinčnika v rokah, le kot obiskovalec. Nedavno smo ga ujeli ob odprtju slikarske razstave Janka Orača v Baragovem zavodu v Novem mestu, ko je Rasta spremljala tudi žena Darja (levo). Nekdanjemu uredniku in novinarju Dolenjskega lista Milanu Marklju, ki je upokojenec z daljšim stažem, tako ni bilo treba Rastu dati prav nobenega nasveta o tem, kako zanimivo preživljati tretje življenjsko obdobje. Univ. dipl. zgodovinar Jakob Polenšek, ki deluje v novomeški Knjižnici Mirana Jarca (prvi z desne), pa bo moral na to obdobje še kar malo počakati.

