družabno

Preplet slovenskih pesmi

6.3.2025 | 10:00 | Lidija Markelj

Kmečke ženske niso kar tako in znajo marsikaj, tudi peti. Tako pod okriljem Društva kmečkih žena Novo mesto že tretje leto prepeva pevska skupina Pletenica. Ime preseneča in je res izvirno – v društvu namreč že 18 let pripravljajo ocenjevanje in razstavo pletenic, ki v Prečno vsak začetek leta privabita marsikoga, od pekov in pekaric do gledalcev. Skupino Pletenica vodi izkušena pedagoginja, zborovodkinja in folkloristka Majda Nemanič (na fotografiji je četrta od leve), ki je zelo zagnana. Enkrat na teden se pevci dobivajo na vajah kar pri njej doma v Stranski vasi. Prepevajo predvsem ljudske pesmi in tako je bilo tudi ob letošnji razstavi pletenic (na fotografiji). Pevke, ki imajo v svoji družbi tudi nekaj moških, so lani poskrbele za lepo, enotno opravo za nastope, sicer pa se predvsem posvečajo kakovostnemu programu, v katerem lahko slišimo celo mnoge skoraj pozabljene pesmi iz naše ljudske zakladnice.

