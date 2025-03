posavje

Odprta nova parkirišča pri pokopališču

6.3.2025 | 11:00 | M. K.

Krško/Leskovec pri Krškem - Te dni so uradno odprli parkirišča ob pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Zbrane sta nagovorila župan Mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik Mestne četrti Leskovec pri Krškem Jože Olovec.

Foto: MO Krško

Mestna občina Krško je izgradnjo parkirišča začela v avgustu 2024. Vrednost naložbe je znašala približno 200.000 evrov, zaključena je bila oktobra in je občanom in obiskovalcem zagotovila 37 novih parkirnih mest neposredno ob pokopališču oz. tamkajšnji kapeli.

Predsednik Mestne četrti Leskovec pri Krškem Jože Olovec je ob odprtju izrazil zadovoljstvo, da je občina prisluhnila potrebam mestne četrti in pristopila k izgradnji potrebnega parkirišča. Skupaj z ostalimi parkirnimi mesti v neposredni bližini pokopališča je sedaj na voljo 101 parkirno mesto, kar v celoti zadošča potrebam obiskovalcev pokopališča. »Velja poudariti, da je novo parkirišče prijazno uporabnikom, saj omogoča dostop do pokopališča brez uporabe stopnic,« je spomnil Olovec, ki si v prihodnje med drugim želi tudi ureditve okolice na pokopališču in ob neposredni bližini novega parkirišča. Ob zaključku se je zahvalil Mestni občini Krško, da je pristopila k investiciji, ki rešuje dosedanje dolgoletne zadrege s pomanjkanjem prostora ob poslovilnih slovesnostih na tem območju.

Tudi župan Janez Kerin se, kot sporočajo z občine, strinja, da je novo parkirišče izboljšalo dostopnost in olajšalo obisk obiskovalcem pokopališča. »Pri izgradnji parkirišča smo posebno pozornost namenili kakovosti izvedbe in trajnostnim rešitvam. Poleg asfaltirane dostopne ceste smo uredili sodoben sistem odvodnjavanja ter zagotovili javno razsvetljavo. Pomemben del ureditve je tudi zasaditev medovitih dreves, ki prispevajo k prijetnejši podobi območja in ohranjanju naravnega ravnovesja,« je poudaril župan in se zahvalil vsem izvajalcem, nadzornikom in sodelavcem v občinski upravi, ki so bdeli nad projektom ter zagotovili njegovo pravočasno in kakovostno izvedbo. Zaključil je, da je novo parkirišče še en korak bližje cilju, »da naša mestna občina postane vedno bolj urejena, dostopna in prijazna tako za občanke in občane kot za obiskovalce«.

Pred slavnostnim odprtjem in prerezom traku je novo parkirišče blagoslovil še leskovški župnik Matej Gnidovec. Za glasbeni program dogodka, ki ga je moderirala Petra Rep Bunetič, je poskrbel Dejan Brečko na trobenti, so še zapisali v sporočilu za javnost.

