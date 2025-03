bela krajina

Park pri Kulturnem centru že oživlja

5.3.2025 | 13:00 | M. Glavonjić

Semič - Gradnja parka pri Kulturnem centru Semič je pri koncu. Po umiku gradbenih strojev so parkovno površino ozelenili in zasadili z drevesi. Na nameščenih igralih se že sliši otroški vrvež, vse več je tudi sprehajalcev na novi poti okoli Kulturnega centra, ki povezuje Dergančev učni vrt in mestno jedro. V parku je na rahli vzpetini tudi amfiteater za manjše prireditve na prostem. Večje dogodke, tudi pod šotorom, pa bodo lahko pripravljali na parkirišču. Pomemben del parka so igrala, ki imajo tudi simbolni pomen, saj bodo otroci že od mladih nog z igro spoznavali utrip Kulturnega centra kot središča skoraj vseh družabnih, kulturnih, zabavnih in drugih dogodkov v občini. Kompleks bo kmalu bogatejši tudi za manjšo kavarno, park pa bo v celoti zaživel po dokončanju še nekaterih manjših del in pridobitvi uporabnega dovoljenja, ki ga pričakujejo v nekaj tednih.

