družabno

Dejavno Društvo kmečkih žena Novo mesto

5.3.2025 | 11:00 | Helena Murgelj

Društvo kmečkih žena Novo mesto je na rednem občnem zboru društva pripravilo tudi zdravstveno predavanje Andreja Gregorčiča, člana Društva revmatikov Slovenije, podružnice Dolenjske in Bele krajine, ki je predstavil tudi svojo zgodbo o bolezni. DKŽ Novo mesto je zelo dejavno, saj so članice samo lani organizirale številna predavanja, kuharske delavnice, dve ekskurziji, državno razstavo pletenic, sodelovale so na ocenjevanju kruha v Škocjanu, šarkljev v Beli Cerkvi, štrukljev v Mirni Peči in jabolčnih zavitkov v Dolenjskih Toplicah. V sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije so pripravile tudi 17. državne ženske kmečke igre na Malem Podljubnu in se udeležile spretnostne vožnje s traktorji. V društvu deluje tudi pevska skupina Pletenica pod vodstvom Majde Nemanič, in ker rade nastopajo, so obogatile tudi nedavni občni zbor. Omenjeno društvo kmečkih žena tudi letos čaka kopica prireditev. Pripravile bodo kuharsko delavnico na temo ajdovih jedi, organizirale spomladansko in jesensko ekskurzijo, pohod po Machovi poti, sodelovale bodo na ženskih kmečkih igrah v Šentjerneju in na festivalu štrudljev v občini Ivančna Gorica, pomerile se bodo na tekmovanju v vožnji s traktorjem in sodelovale pri ocenjevanju pletenic, kruha, šarkljev, jabolčnih pletenic in štrukljev.

Na fotografiji so najstarejše in tudi ustanovne članice DKŽ Novo mesto (od leve proti desni): stojita Ana Brulc in Štefka Vidic, sedijo pa Zali Kovačič, Ana Kobe in Anica Banič.

‹ nazaj