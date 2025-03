družabno

Tanja Jakše Gazvoda spekla zlat kruh

5.3.2025 | 18:00 | Lidija Markelj

Novinarka Slovenskih novic Tanja Jakše Gazvoda iz Šentjerneja, ki je vrsto let delala tudi na Dolenjskem listu, se kljub naporni službi rada zadržuje v kuhinji in družino razvaja z različnimi dobrotami. Odkar je nedavno postala članica Društva kmetic Šentjernej, pa se podaja celo na tekmovanja. Tako se je lani že uspešno preizkusila v peki pit iz krhkega testa v Šmarjeti in za jagodno pito prejela zlato priznanje, nedavno pa se je opogumila še pri kruhu in sodelovala na ocenjevanju v Škocjanu. Tudi tokrat je bila uspešna, saj je za ajdov kruh z orehi prejela zlato priznanje. »Občasno ga pečem, a zdaj sem si zadala cilj speči čim boljšega. Tako se je v zadnjem mesecu ali dveh večkrat znašel na naši mizi, saj sem vadila, z veseljem pa sem prisluhnila tudi nasvetom izkušenih pekaric. Prva znanja sem sicer dobila od mame. Gotovo je bil tokrat največji izziv, da je kruh obdržal obliko hlebca, saj se prav ajdov kruh zaradi manj glutena rad razleze,« pripoveduje Tanja, ki ji je zlato priznanje – le 2,2 točke ji je zmanjkalo do popolnosti – v veliko spodbudo, predvsem pa ga je bila vesela. Zdaj že razmišlja o aprilskem državnem tekmovanju v peki kruha, ki bo v Beli Cerkvi.

