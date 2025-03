novice

Gradbeno dovoljenje: kaj prinašajo spremembe zakona

5.3.2025 | 12:10 | M. K.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pred časom v javno razpravo spet poslalo novelo gradbenega zakona, katere cilj je med drugim tudi izboljšati učinkovitost postopkov izdaje gradbenih dovoljenj, piše Svet24.

Foto: arhiv DL; GH Holding

Cilj predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona je prilagoditi področje dovoljevanj potrebam sodobnega časa, pravijo na ministrstvu in dodajajo, da se zaradi uvajanja sistema eGraditev, ki digitalno podpira vse procese dovoljevanja, same postopke le nadgrajuje.

S spremembo zakona želijo narediti postopek izdaje gradbenega dovoljenja čim bolj tekoč in učinkovit, z jasno definiranim časom od vložitve vloge do izdaje gradbenega dovoljenja, z lažjo dostopnostjo do potrebnih informacij mnenjedajalcev za pripravo projektne in druge dokumentacije na spletnih straneh ter na centraliziran in enostavno dostopen način v prostorskem informacijskem sistemu.

Podrobneje o spremembah, ki jih prinaša novela zakona, pa na Svet24.

‹ nazaj