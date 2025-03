družabno

Še en ''krofovski'' uspeh Janje Lapuh

5.3.2025 | 10:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Igor Vidmar

Po lanskem osvojenem tretjem mestu na državnem tekmovanju za Naj krof Slovenije, ki ga je pripravilaTuristično gostinska zbornica Slovenije, je Janja Lapuh, študentka 1. letnika programa Gostinstvo in turizem, zmagala tudi v Novem mestu. Pod mentorstvom Andreje Dvojmoč je že drugo leto zapored osvojila prvo mesto v peki krofov na tekmovanju Zavoda Novo mesto v sklopu novomeškega pusta in si tako pridobila naslov za Naj krof Dolenjske 2025.

Na fotografiji (od leve proti desni) so voditelj Rado Trifkovič, Janja Lapuh, ki je spekla naj krof Dolenjske, in podžupan MONM Urban Kramar.

Strokovna komisija je ocenjevala krofe po zunanji podobi, sredici, vonju in okusu, zmagovalna kombinacija študentke Janje pa so bile lokalne sestavine - domača jajca, moka in mleko. To je še ena potrditev več k pomenu pridelave in uporabe lokalno pridelanih surovin ter s tem kratkih verig v dobavi živil, kar poudarjajo tudi v izobraževalnem procesu na Grmu Novo mesto.

Zagotovo pa je to še korak bližje k tihim željam študentke Janje, ki si želi v prihodnosti odpreti lastno slaščičarno. Na fotografiji je Janja Lapuh ob razglasitvi najokusnejšega in najlepšega dolenjskega krofa, ob njej pa podžupan Urban Kramar (desno) in voditelj pustovanja v Novem mestu Rado Trifkovič.

