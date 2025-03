novice

Zgodovinske prelomnice in sodobna Evropa (dr. Jože Pirjevec)

5.3.2025 | A. S.

V epizodi #172 podkasta AIDEA je gostoval dr. Jože Pirjevec, ugledni slovenski zgodovinar, akademik in avtor številnih del s področja evropske in balkanske zgodovine. Pogovor je ponudil globok vpogled v ključne zgodovinske prelomnice, ki so oblikovale sodobno Evropo – od selitev Slovanov in vpliva krščanstva, preko reformacije in razsvetljenstva, do razpada Jugoslavije in sodobnih geopolitičnih izzivov.

1. Zgodovinske korenine Balkana: Kje se začne naša zgodba?

Balkan je eno izmed zgodovinsko najbolj kompleksnih območij sveta. Dr. Jože Pirjevec je razložil, kako so se različne civilizacije, od Rimljanov do Osmanov, prepletale in vplivale na današnjo podobo regije.

Slovanska plemena so se v te kraje naselila v 6. stoletju, a so bila že od začetka izpostavljena različnim kulturnim vplivom – bizantinskemu, germanskemu in osmanskemu. Prva večja država na tem območju je bila Bolgarija, nato Srbija, kasneje pa sta nastali tudi Hrvaška in Bosna, ki so bile pod močnim vplivom Rima in Benetk.

Toda kaj je tisto, kar je Balkan naredilo tako nestabilnega? Dr. Pirjevec poudarja, da je bilo območje ves čas stičišče različnih interesov – tako verskih kot političnih. Zato zgodovina Balkana ni le zgodovina narodov, ampak tudi zgodovina imperijev in njihovih poskusov nadzora nad regijo.

2. Slovanska selitev: Kako so nastali narodi jugovzhodne Evrope?

Slovani so prišli na Balkan v več valovih, pri čemer so prevzeli elemente lokalnih kultur, a obenem ohranili svojo identiteto. Dr. Pirjevec pojasnjuje, kako so slovanski narodi oblikovali lastne politične entitete in se sčasoma diferencirali v različne narode.

V 7. stoletju so Slovani prišli v stik z Bizantinskim cesarstvom in Rimokatoliško cerkvijo, kar je vplivalo na njihovo versko in kulturno pripadnost. Južni Slovani so se razdelili na pravoslavni in katoliški del, kar je pozneje vplivalo na politične razlike med Srbijo, Hrvaško in Bosno.

Kako se je to nadaljevalo v sodobni zgodovini? Pirjevec poudarja, da so kulturne in verske ločnice, ki so bile oblikovane pred več kot tisoč leti, še danes ključni dejavniki, ki vplivajo na odnose med narodi na Balkanu.

3. Vpliv krščanstva na razvoj Balkana

Krščanstvo je imelo na Balkanu ključno vlogo pri oblikovanju identitete narodov in njihovih političnih sistemov. Gost v epizodi #172 razpravlja o tem, kako je širjenje krščanstva vplivalo na slovansko prebivalstvo in kakšne posledice so imeli verski razkoli.

Z delovanjem svetih bratov Cirila in Metoda je slovanski svet dobil prvo abecedo in prevode svetih besedil v razumljiv jezik, kar je okrepilo slovansko identiteto. Hkrati pa se je že takrat začela verska ločnica – zahodni del Balkana se je orientiral proti Rimu, vzhodni del pa proti Carigradu.

To versko ločevanje je imelo dolgoročne politične posledice, saj so se države kasneje vezale na zahodne ali vzhodne sile – bodisi na Avstrijo in Madžarsko ali na Bizantinsko in Osmansko cesarstvo. Pirjevec poudarja, da je razumevanje verske zgodovine Balkana ključno za razumevanje današnjih konfliktov in političnih razmer v regiji.

4. Kako je tiskarski stroj sprožil kulturno revolucijo?

Izum tiskarskega stroja je ena najpomembnejših prelomnic v zgodovini človeštva. V epizodi #172 podkasta AIDEA je dr. Jože Pirjevec razložil, kako je tisk bistveno pospešil širjenje idej in preoblikoval družbo na Balkanu in širše v Evropi.

Pred Gutenberjevim izumom so knjige prepisovali ročno, kar je bilo dolgotrajno in drago. Tisk pa je omogočil množično razmnoževanje besedil in s tem širjenje znanja. Protestantizem se je razširil ravno zaradi tega izuma, saj so lahko reformatorji, kot je bil Primož Trubar, hitro širili svoja sporočila.

Pirjevec poudarja, da je bil tisk ključnega pomena za razvoj nacionalne zavesti pri Slovencih in drugih narodih v regiji. Omogočil je širjenje prvih slovanskih književnosti in utrditev identitet, ki so bile pred tem podrejene večjim imperijem.

5. Osmansko cesarstvo: Med strahom in toleranco

Osmansko cesarstvo je več stoletij obvladovalo velik del Balkana in je pustilo neizbrisen pečat na regiji. V epizodi #172 podkasta AIDEA je dr. Pirjevec analiziral, kako je osmanska oblast vplivala na etnično in versko strukturo Balkana ter kako so se narodi odzivali na njeno prisotnost.

Čeprav se pogosto omenja kot okupatorska sila, je bilo Osmansko cesarstvo v določenih obdobjih izjemno strpno – priznalo je različne verske skupnosti in omogočilo relativno visoko stopnjo avtonomije. Vendar pa je sistem janičarjev, kjer so muslimani jemali krščanske otroke in jih vzgajali kot elitne vojake, pustil globoke rane v balkanskih narodih.

Kaj se je zgodilo po propadu Osmanov? Dr. Pirjevec razlaga, da je bila regija razdeljena med večje evropske sile, kar je le še povečalo politično nestabilnost Balkana in postavilo temelje za številne konflikte v 20. stoletju.

6. Jugoslavija: Sanje o enotnosti ali začetek razpada?

Jugoslavija je bila eden najambicioznejših političnih projektov 20. stoletja. Dr. Jože Pirjevec osvetli, kako je nastala ta večnacionalna država in zakaj se je na koncu krvavo razpadla.

Po prvi svetovni vojni je bila Jugoslavija predstavljena kot rešitev za južnoslovanske narode, ki so si želeli enotnosti in moči proti večjim imperijem. Vendar je bila država že od začetka zaznamovana z notranjimi napetostmi – Hrvaška in Slovenija sta želeli več avtonomije, Srbija pa je želela centralizirano oblast.

Drugi svetovni vojni je sledila druga inkarnacija Jugoslavije pod Titom, ki je skušal z ideologijo socializma združiti različne narode. A po njegovi smrti so se stari konflikti ponovno odprli. Dr. Pirjevec razlaga, da Jugoslavija ni propadla le zaradi zunanjih vplivov, temveč tudi zaradi notranjih razlik, ki so se nakopičile skozi stoletja.

Kaj bi se lahko iz tega naučili? Pirjevec poudarja, da je iz zgodovine Jugoslavije mogoče razbrati, kako težko je združiti različne narode pod eno zastavo, če ni močnega soglasja o skupni prihodnosti.

