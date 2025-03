kronika

Kradel v šentjernejski trgovini, prijeli so ga v Dobruški vasi

5.3.2025 | 09:00 | M. K.

Včeraj okoli 18.30 so bili policisti obveščeni o tatvini iz prodajalne v Šentjerneju, kjer naj bi neznanec ukradel več prehrambenih izdelkov in pobegnil. Policisti PP Šentjernej so se takoj odzvali in na podlagi opisa 29-letnega tatu izsledili in prijeli v Dobruški vasi. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper 29-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Zasega vozil

Med kontrolo prometa na avtocestnem postajališču Dul so policisti kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat poljskih registrskih oznak. 35-letni voznik iz Ukrajine je uporabljal ponarejeno vozniško dovoljenje. Avtomobil so mu zasegli in tujca z obdolžilnim predlogom privedli pred pristojno sodišče.

Na območju Drnovega so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila Land rover italijanskih registrskih oznak. 40-letni voznik iz Bosne in Hercegovine je imel ponarejeno madžarsko vozniško dovoljenje. Avtomobil so zasegli in tujca privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

V Klenoviku je včeraj med 7. in 14. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je nakit in denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

Na območju Bizeljskega je včeraj med 8. in 18.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v hišo, tudi tam je našel in ukradel denar in nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.300 evrov škode.

V kraju Kočarija na območju Kostanjevice na Krki je med 3. 3. in 4. 3. neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel televizijski sprejemnik. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 3.000 evrov.

Med 28. 2. in 4. 3. je v kraju Vihre na območju Krškega nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel več predmetov. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Kapele) prijeli šest državljanov Kitajske, pet Iraka in Nepala, tri državljane Gane, dva državljana Maroka, Konga in Afganistana ter državljana Tunizije, Pakistana in Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 91. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 265 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, goljufije, ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

