novice

Po pustnih norčijah nastopa 40-dnevni postni čas pred veliko nočjo

5.3.2025 | 07:00 | STA; M. K.

Po pustnih norčijah se bo danes s pepelnico začel 40-dnevni postni čas pred veliko nočjo. V Katoliški cerkvi na pepelnično sredo velja strogi post, ko se je le enkrat v dnevu dovoljeno najesti do sitega. Po cerkvah bo potekal obred pepeljenja. Postni čas se bo sklenil z večerno mašo velikega četrtka, ko bo nastopilo sveto velikonočno tridnevje.

S pokopom Kurenta bodo danes zaključili letošnjo kostanjeviško Šelmarijo (slika je arhivska iz minulih let; arhiv DL). Pusta bodo popoldne pokopali tudi v črnomaljski Jurjevanjski dragi.

Pri obredu pepeljenja duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljeni pepel. Vernik tako navzven pokaže svojo pripravljenost, da se spreobrne oziroma poboljša. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Za vernega človeka je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve, so zapisali v Katoliški cerkvi.

Papež Frančišek je v poslanci pred postom poudaril, da verniki s spokornim znamenjem pepela na glavi začenjajo letno romanje svetega posta v veri in upanju. "V tem postu, ki ga bogati tudi milost jubilejnega leta, vam želim ponuditi nekaj razmišljanj o tem, kaj pomeni hoditi skupaj v upanju, in odkriti klice k spreobrnjenju, ki jih Božje usmiljenje namenja vsem nam kot posameznikom in kot skupnostim," je papež zapisal v poslanici, ki so jo povzeli na spletni strani Katoliške cerkve.

Na pepelnico nastopi postni čas, ki traja 40 dni do velikonočnih praznikov. V tem času na jedilniku ni bilo mesa, namen posta pa je bilo neke vrste čiščenje telesa. Če za pusta velja, da so na mizi dobrodošle mastne jedi, pa naj bi ob postu prevladovale brezmesne, so zapisali na spletni strani Slovenske turistične organizacija.

Na postnem jedilniku so bile večinoma zelenjavne enolončnice, mlečne jedi, jedi z zeljem in fižolom, žganci in druge močnate jedi, kaša, krompir, v Istri tudi polenovka s polento. Za postno pecivo pa so pripravljali preste, zavit slani posladek. Najbolj značilna postna jed je aleluja, jed iz posušenih in rahlo dimljenih repnih olupkov.

Slovenska karitas bo danes s soorganizatorji predstavila letošnjo akcijo 40 dni brez alkohola, ki bo potekala od danes do 19. aprila. Z akcijo bodo že 20. leto spodbujali k solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni.

Kjer pusta niso pokopali na pustni torek, ga bodo danes. Pustno rajanje se bo tako med drugim zaključilo v Kostanjevici na Krki, kjer bodo Kurenta pokopali ob 15. uri, ter v Črnomlju, kjer pogreb Pusta ob 17. uri pripravljajo v Jurjevanjski dragi.

‹ nazaj