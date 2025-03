dolenjska

Nove oznake parkirišč in nova mobilna številka za SMS plačevanje parkirnine

5.3.2025 | 11:30 | M. K.

Novo mesto - S 1. marcem 2025 so javna parkirišča v Mestni občini Novo mesto ob vključitvi v sistem EasyPark prejela nove oznake, ki jih glede na cono parkiranja predstavljajo številke od 611 do 616, prav tako se je spremenila številka za plačilo parkirnine preko SMS sporočil, ki je po novem 031 20 90 20. Za plačevanje lahko poleg SMS sporočil vozniki uporabijo tudi mobilni aplikaciji EasyPark ali Sitium, na voljo je še plačevanje s kovanci, so sporočili z rotovža.

Foto: MONM

Za plačevanje parkirnine preko SMS sporočil uporabnik na novo številko 031 20 90 20 pošlje sporočilo z novo oznako parkirišča, 15 minut pred iztekom časa parkiranja pa bo enako kot prej uporabnik prejel obvestilo z možnostjo, da parkiranje podaljša. Navodila za tovrstno plačevanje so zavedena tudi na parkomatih, kjer lahko vozniki pridobijo informacije o ostalih sistemih poravnave parkirnine, kot sta EasyPark in Sitium.

Aplikacija pametnega sistema Sitium, ki je bila zasnovana izključno za območje Mestne občine Novo mesto, omogoča enostavnejšo in hitrejšo uporabo javnih storitev. Trenutno sistem omogoča plačevanje parkirnine na vseh javnih parkiriščih, vožnjo z mestnim avtobusom in uporabo storitev Bazena Novo mesto, v prihodnje pa bo nadgrajen še z dostopom do ostalih storitev na območju občine.

