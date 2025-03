gospodarstvo

Občina Krško nadaljuje promocijo ribištva in ribogojništva

5.3.2025 | 10:40 | M. K.

Krško - V Mestni občini Krško so začeli izvajati projekt Ribištvo na spodnji Savi, s katerim nadaljujejo aktivnosti na področju promocije ribištva in ribogojništva v tamkajšnjem okolju. Na ta način želijo prispevati k ozaveščanju javnosti o pomenu ohranjanja domorodnih ribjih vrst, predvsem smuča, in trajnostnega upravljanja vodnih ekosistemov.

Foto: MO Krško

Kot pravijo na občini, bodo skušali v okviru projekta, ki bo potekal letos in prihodnje leto, nasloviti ključne izzive upravljanja domorodnih vrst rib v spremenjenih ekoloških pogojih reke Save, pri čemer bodo poseben poudarek dali smuču.

Med drugim želijo povečati njegovo populacijo in njegovo prepoznavnost, za kar med drugim načrtujejo izdajo knjige in promocijo ribjih jedi. Pomemben del projekta bo tudi izgradnja novega bazena za sladkovodne ribe pri lokalnem ribogojcu, predvidena je tudi revitalizacija degradiranih nabrežij Save z ureditvijo dostopa do vode in prostora za rekreacijo.

Občina projekt izvaja v sodelovanju z Ribiško družino Brestanica - Krško in ribogojnico Ribon. Vreden je nekaj manj kot 210.000 evrov, od česar bo 150.000 evrov prispeval Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, so sporočili.

