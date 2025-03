šport

Strožje globe za nasilje na športnih prireditvah

5.3.2025 | 09:00 | L. M.

Že nekaj dni veljajo strožje kazni za nasilje na športnih prireditvah. Veljati je namreč začela novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki med drugim prinaša možnost izreka petletne prepovedi udeležbe na športnih prireditvah nasilnim huliganom, višje so tudi globe za kršitelje, ki prepovedi ne bi upoštevali.

Na športnih prireditvah se za nasilne obiskovalce obetajo strožje kazni. (Foto: ilustrativna, FB KK NM)

Kršitelju, za katerega se predvideva, da je na športni prireditvi storil dejanje, ki ima znake prekrška zoper javni red in mir z znaki nasilja in da bi lahko nadaljeval kršitve, bo policist lahko izrekel ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za obdobje petih let. Prepoved se bo lahko nanašala tudi na približevanje športnemu objektu.

Med pogoji, na podlagi katerih je mogoče izreči ukrep prepovedi udeležbe, se z novelo dodaja tudi zalotitev pri storitvi prekrškov, določenih v zakonu, ki ureja eksplozive in pirotehnična sredstva. Višje pa so tudi globe v primeru neupoštevanja ukrepa prepovedi udeležbe, in sicer od 2 do 5 tisoč evrov. Ukrep prekinitve potovanja na športno prireditev pa je razširjen na posest nevarnih predmetov.

Novela med drugim omogoča večjo zaščitenost žrtve v zvezi z družinskim nasiljem in prepovedjo približevanja žrtvi, v današnjem sporočilu za javnost izpostavlja ministrstvo za notranje zadeve. Ob tem dodaja, da gre pri zaščiti žrtev in pri nasilništvu na športnih prireditvah za področji, ki sta bili v preteklosti izrazito podnormirani.

Prepoved približevanja možna tudi do 60 dni

Glede večje zaščite žrtev nasilja novela med drugim določa nov rok za vložitev predloga za podaljšanje prepovedi približevanja.

Če obstoji utemeljen razlog za sum, da bo kršitelj nadaljeval ogrožanje tudi po preteku 15 dni, za katere je bila izrečena prepoved približevanja osebi ali kraju, lahko oškodovanec najmanj tri dni pred iztekom ukrepa predlaga preiskovalnemu sodniku podaljšanje ukrepa za do 60 dni. Lahko ga vloži tudi kasneje, pred iztekom ukrepa, če zato obstajajo utemeljeni razlogi. Razlog za izrek prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, se širi tudi na hujše ogrožanje zdravja žrtve.

Novela, ki jo je DZ na predlog vlade sprejel konec januarja, po navedbah ministrstva prinaša spremembe za uskladitev z zahtevami v sodbi Sodišča EU glede informacij, ki so povezane z opravljenim letom in zadevnim potnikom, spremembe za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča glede vprašanja kontradiktornosti v zvezi s prepovedjo približevanja ter spremembe v zvezi z zahtevo Informacijskega pooblaščenca glede nesorazmernosti rokov hrambe v evidenci kaznivih dejanj.

