Medvrstniško nasilje: Kakšne so številke na območju PU Novo mesto?

4.3.2025 | 15:10 | M. Ž.

Novo mesto - V zadnjem času je veliko govora o medvrstniškem nasilju, ki se lahko izraža v različnih oblikah in pri žrtvah povzroča hude stiske.

Na Policijski upravi so danes govorili o medvrstniškega nasilja na območju Novega mesta in celotne uprave. (Foto: M. Ž.)

Na Policijski upravi Novo mesto poudarjajo, da vsako obliko nasilja ostro obsojajo, jih obravnavajo prednostno in z vso odgovornostjo ter izvajajo številne ukrepe za zaščito žrtev in preprečevanje in preiskovanje vseh oblik medvrstniškega nasilja. Na njenem območju v zadnjih letih nekega velikega porasta ne beležijo, številke se rahlo dvigujejo, tudi zato, ker so ljudje pa tudi šole bolj dovzetni in dejanja tudi bolj prijavljajo, so povedali na današnji izjavi za javnost.

V ožjem območju Novega mesta letos tri, lani šest kaznivih dejanj

Robert Zupančič, načelnik Policijske postaje Novo mesto, je uvodoma izpostavil, da je na ožjem območju Novega mesta - Šegova ulica, avtobusna in železniška postaja, trgovski center, Loka …, dnevno prisotno okoli 3.700 dijakov. »Zaradi tega predvsem v dopoldanskem času med tednom lahko prihaja do raznih kršitev in drugih protipravnih ravnanj. Gre torej za različne interakcije med dijaki, ki so tako pozitivne, z varnostnega vidika pa občasno žal tudi negativne.«

Ker je temeljna dolžnost in naloga policije preprečevanje kaznivih dejanj, so, kot je dejal, ob kritičnih urah, torej predvsem ob začetku pouka, daljših odmorih in zaključku pouka, občutno povečali prisotnost na tem območju. Dnevno tam naloge izvajajo uniformirani policisti, policisti kriminalisti v civilnih oblačilih, vodniki službenih psov in občasno tudi policisti konjeniki.

Robert Zupančič, načelnik Policijske postaje Novo mesto

»Z različnimi oblikami dela zagotavljamo varnost, vplivamo na občutek varnosti dijakov in občanov ter zagotavljamo hitro interveniranje ob morebitnih kršitvah,« je poudaril Zupančič. V nizu preventivnih ukrepov, ki jih izvaja policija, je izpostavil tudi pobudo Mestni občini Novo mesto, podano na zadnji seji varnostnega sosveta, da se na posamezne kritične lokacije za zagotavljanje boljše varnosti namesti tudi videonadzorni sistem. Kot primer dobre prakse je omenil odlično sodelovanje s Šolskim centrom Novo mesto, direktorjem, ravnatelji in učitelji šol ter ostalimi zaposlenimi.

V letošnjem letu so na tem območju obravnavali tri kazniva dejanja, in sicer izsiljevanje, rop in nasilništvo. Vsi storilci so bili mladoletniki in so bili prijeti takoj po dejanjih, privedeni v prostore Policijske postaje Novo mesto, kjer so bili predani staršem oziroma zakonitim zastopnikom, je navedel. Zoper osumljene so podali kazenske ovadbe in obvestili center za socialno delo. V okviru preiskave kaznivih dejanj so jim zasegli bokser, solzivec in manjšo količino prepovedane droge konoplje. Prav tako so letos obravnavali še dve kršitvi javnega reda in miru med dijaki.

Lani so na tem območju obravnavali šest kaznivih dejanj, in sicer tri povzročitve lahke telesne poškodbe, po grožnjo, nasilništvo in izsiljevanje. »Vsa kazniva dejanja so bila preiskana, storilci so bili mladoletniki in zoper njih so bile podane kazenske ovadbe. Obravnavali smo še šest kršitev javnega reda in miru,« je naštel Zupančič.

Poudaril je še, da so z njihovimi aktivnostmi zagotovo uspeli preprečiti marsikateri konflikt, ki bi lahko prerasel tudi v kaznivo dejanje. Ob tem se je zahvalil občanom in očividcem, ki jim pomagajo pri preiskovanju teh kaznivih dejanj, in pozval vse, da prijavijo vsako obliko nasilja in številko 113 ali anonimno številko 080 1200.

Na območju PU Novo mesto lani 94 mladoletnikov, osumljenih kaznivih dejanj

Damjan Klepec, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije, je povedal, da so v lanskem letu na območju Policijske uprave Novo mesto obravnavali 94 mladoletnikov, starih od 14 do 18 let, osumljenih kaznivih dejanj, katerih žrtev je bila vsaj ena mladoletna oseba ali otrok, letos pa 30 mladoletnikov. Lani so vse skupaj obravnavali 67 primerov medvrstniškega nasilja, letos pa 22, največ osumljenih je bilo starih 16 let.

Damjan Klepec, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji medvrstniškega nasilja je bilo lani 13 lahkih telesnih poškodb, 12 primerov groženj, sedem nasilništva in pet primerov izsiljevanja. »V letu 2025 se ta trend nadaljuje. Največkrat, sedem je bilo do sedaj obravnavanih kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, štiri nasilništva, tri izsiljevanja in dve grožnji,« je navedel.

Pri tem je med drugim izpostavil, da je nove dimenzije medvrstniškega nasilja prinesel splet in razširjenost elektronskih naprav, predvsem uporabe mobilne telefonije. »Nedopustno je, da se posname pretep ali drugo nasilno dejanje in da posamezni dijaki ne prijavijo pedagoškim delavcem in policistom,« je poudaril. Takšen posnetek se namreč zelo hitro razširi po spletu in povzroči psihično nasilje v obliki izsiljevanja, zasmehovanja, žaljenja in obrekovanja.

»Za preprečevanje nasilja smo odgovorni vsi – policija, kriminalisti, dijaki, starši in pedagoški delavci,« je še opozoril.

Tudi kršitve javnega reda in miru

Kršitve s področje javnega reda in miru na področju medvrstniškega nasilja pa je predstavil Igor Kraševec, inšpektor v Sektorju uniformirane policije PU Novo mesto. Tako so letu 2023 na območju PU Novo mesto obravnavali 138 primerov kršitev javnega reda in miru, povezanih z nasiljem med vrstniki, lani 146, letos so 1. marca pa 17.

Igor Kraševec, inšpektor v Sektorju uniformirane policije PU Novo mesto

»Ugotavljamo, da je največ primerov takšnega nasilja v osnovi šoli in njihovi okolici. V večini primerov gre za klasično fizično nasilje, kot so udarci, klofute, brce, pojavlja pa se tudi nasilje preko spleta predvsem v smislu izsiljevanja na primer na podlagi pridobljenih osebnih fotografij, ki jih kasneje vrstniki brez dovoljenja delijo preko družbenih omrežij. »Pri tem moram poudariti, da ni vsak nesporazum ali prerivanje med vrstniki medvrstniško nasilje,« je dejal.

Pri obravnavah otrok in mladostnikov, udeleženih v postopkih, tesno sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami in starši udeleženih otrok ter preverjajo tudi morebitno odgovornost staršev. »S ciljem preprečevanja tovrstnih odklonskih ravnanj vodje policijskih okolišev v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami izvajajo predavanja in delavnice v posameznih šolskih oddelkih, ob čemer imajo prednost 7. razredi osnovnih šol, saj je to starostno obdobje, ko postanejo primeri medvrstniškega nasilja bolj pogosti in izraziti,« je med drugim dejal.

Na PU Novo mesto imajo zaposlena tudi dva policista, ki razumeta in govorita romski jezik, dobro poznata navade in kulturo v romskih naseljih. Večino svojega dela opravita v romskih naseljih, pogosto pa se vključita tudi v reševanje primerov medvrstniškega nasilja, v katerih so udeleženi mladoletniki iz romskih naseljih. Tako sta lani do vključno februarja letos 2025 izpeljala 33 različnih delavnic, na katerih je bilo, kot je dejal govora tudi o posledicah neobiskovanja šole, medvrstniškega nasilje, pridobivanje poklica, zaposlitve …

