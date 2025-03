posavje

FOTO: Prforcenhaus ima novega predsednika

4.3.2025 | 11:00 | M. L.

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški Prforcenhaus je včeraj ponoči dobil novega enoletnega predsednika, in sicer je to Aljaž Košir Žarki.

Novi predsednik Aljaž Košir Žarki po prejemu časti (Foto: Toni Bizjak)

Novega predsednika so ustoličili tako, kot vse dosedanje. Na »volitvah« Prforcenhausa, to pa je na samem občnem zboru, Purgergarda zgrabi kandidata in ga, in čeprav se ta otepa na vse kriplje, nekako prinese na oder, ga tam odloži in ob prisotnosti Prezidija Prforcenhausa in ostale izbrane družbe okrona.

Slavnosnti oder, potem ko se je na njem poleglo živahno volilno dogajanje (Foto: Maj Kerin Colarič)

Novi predsednik se bo po napovedih predstavil širši kostanjeviški javnosti že danes ob 19. uri na promenadi Prforcenhausa.

Prforcenhaus bo popoldne opravil v svojem mestu oranje in sejanje, jutrišnja sreda pa bo v znamenju zaključka letošnje šelmarije. Ob 15. uri bo v Kostanjevici na Krki pogreb Kurenta in ob 17. uri vesela sedmina.

