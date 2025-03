gospodarstvo

Kako bo javna gradnja vplivala na trg?

4.3.2025 | 10:30 | M. Žnidaršič

Oglaševanih stanovanj za najem na našem koncu države malo – Težave s pomanjkanjem in visokimi cenami bi rešilo več javnih, neprofitnih najemniških stanovanj – V novomeškem Podbrezniku vselitve v nova neprofitna stanovanja predvidene po 1. aprilu – Rudar Senovo ima ves čas oddana praktično vsa stanovanja

Novo mesto, Krško - Da v Sloveniji primanjkuje cenovno dostopnih stanovanj, je znano že dolgo časa. Cene nepremičnin rastejo, zato se številni odločajo za najem stanovanja. A tudi to si ljudje s povprečno plačo marsikje težko privoščijo. In kakšno je stanje na najemniškem trgu v jugovzhodnem koncu države?

V Novem mestu se v Podbrezniku končuje gradnja 184 novih neprofitnih stanovanj v petih blokih. (Foto: M. Ž.)

Na spletni strani nepremičnine.net je bilo v torek denimo oglaševanih stanovanj za najem v Novem mestu malo, okoli deset, le po tri enosobna in dvosobna. Cena najema za garsonjero je znašala 450 evrov na mesec, za enosobno stanovanje 450 evrov na mesec, dvosobno 650, trisobno pa od 800 do 890. V mestu Krško je bila skupna ponudba še skromnejša, cene najema na mesec pa so bile nekoliko nižje – za enosobno stanovanje od 380 do 430 evrov, za dvosobno od 350 do 550 in trisobno 500 evrov. Cene so seveda odvisne od starosti in opremljenosti stanovanja, števila parkirnih mest, lokacije itd.

Ponudba tržnih najemnih stanovanj v Posavju ne dosega povpraševanja, pove Aleš Novak, lastnik agencije Novdom nepremičnine iz Krškega. Cene najema se, pravi, v povprečju gibljejo okoli 400 evrov za manjša stanovanja, velika okoli 50 kvadratnih metrov, in od 500 do 600 evrov za večja in novejša, sicer pa se v zadnjih letih niso bistveno zvišale, gre bolj za uskladitev z inflacijo. Po ceni najemna so Brežice, Krško in Sevnica nekako izenačeni, v manjših krajih pa so cene nekoliko nižje.

Čeprav smo med oglasi našli le malo stanovanj za oddajo v Novem mestu, pa Robert Nedanovski, direktor novomeške agencije NNRN nepremičnine, ocenjuje, da je ponudba tržnih stanovanj večja od povpraševanja. Kot pravi, se je trg pred leti močno povečal na račun zaposlovanja v novomeškem Revozu, a se je povpraševanje s postopno ukinitvijo izmen zmanjšalo.

