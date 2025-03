novice

Pust pregnal mraz, a morda ne tudi zime; najprej 20 stopinj, nato pa ...

4.3.2025 | 07:50 | S. R.

Maškare so, kot kaže, pregnale mraz, pusta se bo tako danes že pokopavalo ob nekoliko višjih temperaturah. Še topleje bo v naslednjih dnevih, a je za drzne teze, da je pust pregnal tudi zimo, še prezgodaj.

Foto: Jure Kljajić

Jutra bodo tudi v naslednjih dnevih še vedno sveža. Kot napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), bodo do sobote ob jasnem in mirnem vremenu najnižje jutranje temperature še vedno večinoma med -5 in 0 stopinjami Celzija. Bodo pa od srede naprej znatno višje dnevne temperature, in sicer med 15 in 20 stopinjami Celzija. »Prav zaradi hladnih juter (in večerov) bodo povprečne dnevne temperature naraščale le počasi in bodo v drugi polovici tedna verjetno od 2 do 4 stopinje nad povprečjem za ta čas.«

Zanimivo bodo najhladnejši popoldnevi tik ob obali, kar je posledica razmeroma hladnega morja, ki ima zgolj približno 10 stopinj Celzija. Obenem bo pihal hladen maestral.

Lepega vremena se bomo lahko nadejali do nedelje, nato bo predvidoma vendarle sledil preobrat. Bolj oblačno bo, v prvi polovici prihodnjega tedna pa bo tudi deževalo. Razlike v temperaturah tekom dneva bodo tako manjše, saj bodo jutra nekoliko toplejša, dnevi pa hladnejši. Kljub temu zaenkrat ne kaže na vrnitev zimskih temperatur, saj bo zrak v Slovenijo dotekal iznad Sredozemlja.

Značilno za pomladne mesece

Medtem ljubiteljski vremenarji na portalu neurje.si poudarjajo, da »čeprav se zdi, da so tako visoke temperature v začetku marca nekaj nenavadnega, pa zgodovina kaže drugače. V prvi dekadi marca temperature nad dvajset stopinj niso redkost.« Spomnili so, da so tako tople marčevske dni z velikim razponom temperatur opazili že pred 75 leti, natančneje med 8. in 10. marcem 1950. Podobno je bilo nato še v letih 1961, 1977, 1994 in 1997. Tudi sicer so tako velika dnevna nihanja temperature značila za pomladne mesece, zlasti marec in april.

