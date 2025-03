kronika

V okolici Šentjerneja trije mladoletniki oropali moškega in ga poškodovali

4.3.2025 | 08:40 | M. K.

Trije mladoletniki so v okolici Šentjerneja včeraj okoli 13. ure napadli moškega, ga poškodovali, mu vzeli denarnico in pobegnili. Moškega so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih je lažje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Simbolna slika

Policisti so trojico, staro 15, 16 in 17 let, izsledili in prijeli na podlagi opisa. Odvzeli so jim prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje. Gre sicer za stare znance policije z območja Šentjerneja, so sporočili.

Zoper trojico bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa.

Pridržali 34-letnika, ki ni hotel pihati

Nekaj po 22. uri so policisti PP Brežice med kontrolo prometa zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 34-letnemu kršitelju so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, mora ravnati po odredbi policista, ob tem pojasnjujejo na PU. Če preizkus odkloni, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje. Če zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka, udeleženec cestnega prometa ne more opraviti preizkusa, mu policist odredi strokovni pregled. Če zdravnik, ki opravi strokovni pregled, ugotovi, da je pod vplivom alkohola, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa začasno odvzame vozniško dovoljenje. Policist odredi strokovni pregled tudi v primeru, če udeleženec cestnega prometa ne opravi odrejenega preizkusa po navodilih proizvajalca. Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo ali odredbo. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Ukradli štiri motorne žage

Na območju Vinice je med 2. 3. in 3. 3. nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel štiri motorne žage. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 900 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec) prijeli tri državljane Turčije, dva iz Maroka in po enega državljana Čila, Rusije, Konga in Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 52. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 159 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Brežicah pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj ropa, grožnje, goljufij, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

