Na pustni torek povorke ter pokopi pusta

4.3.2025 | 07:00 | M. K.; STA

Pustne maske bodo na današnji pustni torek po večjem delu države še zadnjič letos odšle na ulice in razveselile zbrane, potem pa se bodo za eno leto poslovile.

Kostanjeviška Šelmarija denimo ima danes na sporedu gonjenje medveda, oranje in sejanje ter predstavitev novega predsednika Prforcenhausa, kurenta pa bodo pokopali jutri. Veselo bo danes med drugim tudi po črnomaljskih ulicah, na pustni ples pa vabijo v KC Semič. Tradicionalno bo danes pokop pusta v Goriči vasi pri Ribnici.

Nam bodo šeme prinesle pomlad? V nedeljo so jo v Kostanjevico na Krki ... (Foto: arhiv DL, M. L.)

Pust v različnih koncih in krajih Slovenije ponuja drugačne podobe, vsem pustnim karnevalom in dogodkom pa je skupno odganjaje zime in privabljanje pomladi ter veselo in razigrano vzdušje. Pa seveda odlične pustne dobrote, ki se jim je težko upreti.

Tradicija praznovanja pusta z maskami in karnevali izhaja iz starodavnih poganskih časov. V Srednji Evropi so se po letu 1300 v povezavi s krščanskimi običaji zabave prenesle na čas pred 40-dnevnim postom. Slovenske pustne maske in šeme so zelo slikovite, pustni običaji pa so v marsičem edinstveni in odražajo nekdanje lokalne posebnosti vaških okolij.

