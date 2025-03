družabno

Občni zbor PGD Otočec

4.3.2025 | 10:00 | Foto: Helena Murgelj

Gasilci PGD Otočec so imeli že 118. redni letni občni zbor. Po besedah predsednika Aleša Gričarja v društvu deluje 140 članov, med katerimi je 39 mladih. Na občnem zboru, ki so ga začeli z minuto molka v spomin na lani umrlega dolgoletnega člana Marijana Turka, so predstavili lansko delo in dve pridobitvi društva – menjavo oken na poslovnem delu gasilskega doma in vhodnih vrat v avli gasilskega doma. Letos se bodo ob rednih dejavnostih lotili tudi urejanja nekaterih prostorov gasilskega doma. Na občnem zboru so podelili napredovanja in priznanja zaslužnim članom, pa tudi priznanja za požrtvovalnost ter jubilejna priznanja in značke. Za 50 let dela v društvu je priznanje in značko prejel Janez Prešeren, za 70 let pa Leopold Novak. Plaketo gasilskega veterana so prejeli Alojz Jerman, Olga Vidic in Janez Prešeren. Priznanje in značko za 10-letno aktivno in operativno delo v društvu je prejel Matej Zupančič – med drugim je mentor tekmovalne ekipe članov A in administrator za FireApp, sistem za obveščanje o intervencijah, ki ga imajo v društvu od lani. Na fotografiji (od leve proti desni) so poveljnik PGD Otočec Miha Jerman, delegat GZ Novo mesto Andrej Pate, prejemnik priznanja Matej Zupančič in predsednik PGD Otočec Aleš Gričar.

