Bela krajina v srcu

4.3.2025 | 11:40 | Renata Mikec

Na fotografiji je Borut Omerzel, po rodu Metličan, ki pa si je po študiju v Ljubljani življenje ustvaril na Igu. Kot profesor slovenščine zadnjih pet let poučuje na osnovni šoli v Preski pri Medvodah, kot lektor, urednik in prevajalec pa sodeluje tudi z založbami. Otroštvo je preživel v Metliki in takrat so ga najbolj zaznamovali ljudje, poleg prijateljev učiteljice Marija Koležnik, Ivanka Rus in Ivica Radovič, poseben prostor v njegovem srcu pa ima Vladka Škof, ki ga je naučila, kako ravnati v odnosih. V študentskih letih si je denar služil kot lektor v številnih medijskih hišah in celo s prodajo sladoleda na Čopovi in pred Maximarketom. Kot študent je bil znan tudi po tem, da je s prijateljema Metličanoma pred Vinsko vigredjo vsakič naredil pravi žur. Na zadnjem se je v majhnem stanovanju za šest ljudi trlo več kot sto obiskovalcev. Tudi danes je precej dejaven, saj prevaja iz bolgarščine v slovenščino, pri novomeški Gogi je v njegovem prevodu na primer izšel zgodovinski roman Primer Džem. Na Belo krajino je močno vezan. »Kadar se z avtom peljem čez Vahto, se zgodi čudež. Jezik mi naenkrat teče samo v metliščini. To najbrž pove vse,« pravi Borut Omerzel. Z ženo se celo poigravata z mislijo, da bi se na zrela leta vrnila v Belo krajino, ki bo večno v njegovem srcu.

