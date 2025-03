šport

Nika Glojnarič na dvoransko atletsko EP

4.3.2025 | 08:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Brežice - Na dvoranskem evropskem prvenstvu v nizozemskem Apeldoornu bo od 6. do 9. marca nastopilo osem slovenskih predstavnikov na čelu z branilkama srebrnih medalj s prejšnjega EP pred dvema letoma v Istanbulu Tino Šutej (palica) in Anito Horvat (800 m). Vodstvo Atletske zveze Slovenije (AZS) je napovedalo vsaj eno odličje.

Peterica od osemčlanske reprezentance, ki bo nastopila na EP v Apeldoornu, Brežičanka NIka Glojnarič na sredini (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Horvat in Šutej sta si nastop zagotovili z izpolnjenima mednarodnima normama in sta tudi v petek na finalu zlate svetovne serije v Madridu prikazali zelo dobro formo. Horvat je zmagala z osebnim rekordom, Šutej pa je za drugo mesto po Ostravi in Karlsruheju še tretjič v zimi preskočila 4,70 m.

V zlati dvoranski svetovni seriji je letos pred Šutej zmagala Britanka Molly Caudery. Prek Instagrama je pred dvema dnevoma sporočila, da ne bo odšla v Apeldoorn zaradi lažje poškodbe stegenske mišice in se želi čim bolje pripravila na SP v Nanjingu (od 21. do 23, marca), kjer bo branila naslov.

"Kar se mene tiče bo ena tekmica manj, a ji ne privoščim, da se ji je to primerilo. Vem, da imam možnost, da osvojim odličje, veseli pa me, kar sem v tej sezoni končno zdrava," je povedala Šutej, ki je že prispela na EP.

Pred Horvat je bila na EP leta 2023 le druga britanska zvezdnica Keely Hodgkinson. Ta je lansko poletje osvojila olimpijsko zlato na 800 metrov, a je sredi prejšnjega meseca utrpela raztrganino stegenske mišice. V Apeldoornu bi branila tretje zaporedno zlato.

Horvat to zimo živi in trenira na prostem na Lazarotu, od koder se je na novinarsko konferenco tako kot Šutej javila prek povezave. "Tu imam vse potrebno za treninge, tudi vremenske razmere so dobre. Mislim, da bo sedaj moja največja tekmica Nemka Majtie Kolberg. Grem po medaljo, a ne bo lahko, pred mano bodo trije krogi tekmovanj," je povedala Horvat.

Po uvrstitvi na lestvici Svetovne atletike so se na prvenstvo na Nizozemskem uvrstili še Anej Čurin Prapotnik (60 m), Rok Ferlan (400 m) in Filip Jakob Demšar (60 m ovire) ter Maja Mihalinec Zidar (60 m), Nika Glojnarič (60 m ovire) in Neja Filipič (troskok).

Slednja je tudi dobro tekmovala v petek v španski prestolnici in s tretjim mestom potrdila skupno drugo mesto v seštevku sezone najprestižnejše serije svetovnih dvoranskih mitingov. Druga je bila tudi Šutej, na tretjem mestu pa je končala Horvat. V Madridu je nastopila tudi Mihalinec Zidar in se z izidom sezone uvrstila v finale, kjer je bila osma. Četrtič bo nastopila na dvoranskem EP, dvakrat je prej že tekla v finalu.

Vodja reprezentance bo še vedno slovenska rekorderka v troskoku Marija Šestak. Leta 2009 je v Torinu na dvoranskem EP osvojila srebro, eno od desetih medalj s tovrstnih tekmovanj v slovenski zgodovini. Zlata je bila le Jolanda Čeplak s še sedaj veljavnim svetovnim rekordom na 800 m leta 2002 na Dunaju, Čeplak in Šutej pa sta edini s po dvema odličjema.

"Letošnja sezona je posebna, po dvoranskem EP bo v Nanjingu konec marca še dvoransko SP, ki bi moralo biti že času koronske pandemije. Pri nas pa bomo sredi leta gostili še ekipno EP v Mariboru. Pred OI v Parizu sem bil preveč pogumen in se ni izšlo po načrtih, tokrat bom previdnejši. Želim, da bi vsi izpolnili svoje cilje," je povedal predsednik AZS Primož Feguš.

Bolj odločen je bil direktor AZS Nejc Jeraša: "Čeprav na EP ne bo Klare Lukan in Maruše Mišmaš Zrimšek, ki je na porodniški, pa imamo tri atletinje, ki so resne kandidatke za medalje. Napovedujem eno odličje, veseli pa bomo, če bo še kaj več od tega."

Na prvenstvu v Apeldoornu bo slovenske nastope v četrtek ob 18.35 v kvalifikacijah troskoka odprla Filipič, nedolgo pozneje, ob 19.05, pa bo predtekmovanje začela še Šutej. Ob 20.48 je bo začel prvi krog teka na 60 m ovire z Glojnarič, Demšar pa bo v isti disciplini tekmoval ob 21.20.

