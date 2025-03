dolenjska

Za obnovo in razširitev OŠ Primoža Trubarja

3.3.2025 | 17:30 | STA

Velike Lašče - Občina Velike Lašče načrtuje obnovo in razširitev Osnovne šole Primoža Trubarja. Razpis za izvedbo del so objavili danes, odprt bo do 19. marca. "Če bo vse posreči, bomo začeli graditi maja, projekt pa bo končan do začetka prihodnjega šolskega leta," je povedal župan Matjaž Hočevar.

Vizualizacija obnovljene šole (Občina Velike Lašče)

V okviru prenove in razširitve šole načrtujejo rušenje trenutne kuhinje, izgradnjo nove kuhinje s pomožnimi prostori in jedilnico. Urediti nameravajo dodatno učilnico s kabinetom, pisarne za strokovne delavce in preurediti zunanje površine z novim vhodom. Predvidena sta nova prometna ureditev v okolici šole in prenova svetil v športni dvorani.

Ureditev nove, razširjene kuhinje je po besedah župana nujno potrebna, saj je zmogljivost trenutne kuhinje le 250 obrokov na dan, kar je bistveno premalo za vse potrebe, hkrati je kuhinja dodobra dotrajana. Nova kuhinja pa bo imela kapaciteto do 900 obrokov na dan.

Vrednost projekta bo po besedah župana znana, ko bodo izbrali izvajalca prenove. Za gradnjo bo občina najela posojilo, del sredstev pa računa pridobiti na razpisu ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki bo po podatkih župana objavljen konec leta.

"Če bo vse teklo gladko, računam, da bomo z gradnjo začeli po prvomajskih praznikih. Končana naj bi bila julija 2026, nova šolska kuhinja pa naj bi končno začela delovati ob začetku naslednjega šolskega leta," je dejal.

V občini Velike Lašče sicer trenutno gradijo 3,5 kilometra dolg vodovod Mala Slevica-Dvorska vas-Podkraj-Prilesje, ki naj bi bil zgrajen do avgusta, načrtujejo tudi gradnjo 4,7-kilometra vodovoda Opalkovo-Ulaka-Velike Lašče Sveti Rok. Načrtujejo še prenovo dela vrtca na Karlovici, kjer nameravajo urediti dnevno varstvo za do 12 starejših oseb.

