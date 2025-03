družabno

V novem MasterChefu Slovenija tudi Posavka

3.3.2025 | 14:30

Nova sezona MasterChefa na Pop TV prihaja 17. marca, ko bo v kuhinjo vstopilo 19 amaterskih kuharjev. A pot do predpasnika in s tem uvrstitve v izbrano šestnajsterico ne bo najlažja, napovedujejo na Pop TV, saj 11. sezona prinaša nekoliko drugačen začetek kot so ga gledalci in tekmovalci vajeni.

Natalija Sebanc (Foto: zajem zaslonske slike)

Med kandidati tokrat z našega območja najdemo Posavko, Natalijo Sebanc iz Tržišča.

25-letna Natalija se ukvarja se z laboratorijsko biomedicino. Zelo uživa v pripravi hrane, najbolj pa obožuje sladice. Njen največji kuharski eksperiment je bila izvedba čokoladnih pralin. A ker njene sladice zaenkrat navdušijo le domače, je odločena očarati sodnike, so v prvi predstavitvi zapisali na Pop TV.

M. K.

‹ nazaj