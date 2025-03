gospodarstvo

Najem kredita bo kmalu drugačen, vlada pripravlja precej sprememb

3.3.2025 | 13:50 | M. K.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je konec februarja v javno obravnavo posredovalo osnutek novega zakona o potrošniških kreditih. Osnutek bo v obravnavi do 30. marca, poroča Svet24.

S spremembami naj bi se okrepilo varstvo potrošnikov, izvedene pa bodo tudi prilagoditve potrošniškega kreditiranja na izzive digitalizacije.

Novi zakon bo tako zagotovil varstvo potrošnikov pri potrošniških kreditih, ki do sedaj niso bili vključeni v področje ureditve. Namen zagotavljanja dodatnega varstva je predvsem zmanjšanje prezadolženosti potrošnikov, ki pogosto plačujejo visoke stroške zaradi zamud s plačili tudi v primerih kreditov z nižjo vrednostjo in s krajšo ročnostjo.

Uvedba dodatnih ukrepov pred izvršbo za lažje odplačevanje dolgov

Med spremembami so tudi zagotavljanje odgovornejšega ponujanja in sklepanja kreditnih pogodb, zagotavljanje preglednejših in razumljivejših informacij potrošnikom pred sklenitvijo pogodbe, osnutek zakona dodatno zaostruje pogoje za opravljanje potrošniškega kreditiranja, omejuje višine kreditnih obrestnih mer, efektivne obrestne mere in skupne stroške kredita ter prepoveduje določene zavajajoče oglaševalske prakse.

Osnutek zakona naslavlja tudi prepoved uporabe vseh zdravstvenih podatkov pri oceni kreditne sposobnosti.

Javna služba za svetovanje

Ministrstvo v osnutku zakona, ki je objavljen na portalu eDemokracija, predlaga tudi vzpostavitev javne službe za svetovanje o lažjem odplačevanju dolgov.

