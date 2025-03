novice

Horoskop: v pustnem tednu nastopita energetski prelomnici

3.3.2025 | 12:00

Ravnovesje je tisto, ki prinese ugodne rešitve in skladnost. Brez tega ni napredka, a ključno je tudi, da vsak najde čas za veselje in radost.

Maske vedno predstavljajo določeno skrivnost in zavetje. (Foto: AdobeStock)

Ta teden nastopita dve energetski prelomnici, ena je vezana na torek, ko bo pust, in druga na pepelnično sredo.

Maske vedno predstavljajo določeno skrivnost in zavetje, v katerem lahko nekdo postane nekaj drugega ali stopi v novo podobo. Pustna rajanja so del tradicije in so prav zabavna, kajti pisane barve, različni liki, različna spoznanja vodijo v novo upanje. Pravzaprav je to tudi dobra iztočnica za rast.

Na drugi strani v nekem trenutku maske padejo in to je v simboličnem pomenu pepelnična sreda, ko se zgodi očiščenje in spoznanje, kaj je realnost.

Oba vidika imata v sebi ta pomen, da se nasprotja privlačijo in da mora biti v življenju vseh ljudi tako veselje kot odpuščanje. Najdite v sebi pravo mero ravnovesja in sledite svojim sanjam.

Oven

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo ponudil na izbiro veliko dejavnosti in izbira vaju bo povezala. Neptun bo prinesel nekaj sladkih namigov in pozitivnih preobratov. Retrogradna Venera v sebi skriva tudi določeno notranjo moč in tako najdete tudi spodbudo in motivacijo.

Denar: Srečno roko boste imeli pri sodelovanju in raziskovanju neznanih znanj; čas bo namenjen tudi zaključkom. Denarno se bodo zadeve uredile v vašo korist, določiti si morate osebne meje. Nekaj zdrave previdnosti ne bo odveč v torek in četrtek.

Zdravje: Zelena barva vam bo obnovila energijo in lahko boste naredili korak naprej. Duhovno sporočilo tedna bo vezano na odpuščanje in sprejemanje resnih odločitev. Pogovori lahko prinesejo dodatno motivacijo ter koristne učinke na osebni ravni.



Bik

Ljubezen: Čas bo namenjen tudi notranji moči in ključno bo, da imate sebe radi, kajti le tako lahko naredite korak naprej. Dogajanje v ljubezni bo pričakovano. Srčni izvoljenec vam bo v sredo ponudil energetsko podporo in čas bo za napredek.

Denar: Mars vam bo podaril moč in tako boste ciljno usmerjeni. Zanimivo je, da boste znali pridobiti paleto informacij in da bodo uspehi skupinski. Dogodki se bodo odvijali po pričakovanjih, a previdnost je mati modrosti, to naj bo vodilo tega časa.

Zdravje: Prijetne besede bodo našle ključ do srca in vnesle skladnost. Ta teden boste upravičeno ponosni nase in na svoje dosežke. Usmerili se boste vase in pridobili notranji mir, kar bo iztočnica za osebno rast. Zapisujte svoje občutke.



Dvojčka

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo ponudil podporo in retrogradna Venera nekaj magnetičnih preobratov, kar bo prerok za srečo. Spoznali boste, kaj morate spremeniti pri sebi za popolnejši odnos. Brezpogojna ljubezen vam bo v osebno pomoč.

Denar: Odkriti boste morali svojo izvirnost, diplomacijo in Merkur vam bo podaril dobre iztočnice za raziskovanje, tako boste znali slediti svojim občutkom. S svojim znanjem in drznostjo boste zgled sodelavcem in posledično boste ponosni nase. Srečen dan: petek.

Zdravje: Vaše zamisli bodo briljantne in zelo dobro sprejete v širši skupini. Nekaj časa boste morali nameniti tudi pospravljanju omar; v simboličnem smislu bo čas namenjen zaključkom. Razmere boste analizirali in spoznali, kaj boste v svojem življenju postavili v ospredje.



Rak

Ljubezen: Sledili bodo pozitivni preobrati, kar vam bo podarilo zaupanje in notranjo moč. Napredek tedna prihaja v sredo in četrtek, ko bo več časa tako za pogovor kot romantična doživetja. Če boste sledili sebi, boste pridobili namige, kaj je tisto, kar vam daje moč v odnosih.

Denar: Na delovnem mestu se boste morali postaviti zase, pozitivna vrednota pa bo diplomacija. V pomoč vam bo Merkur, ki bo prinesel paleto rešitev in raziskovanja. V sredo boste stopili v ospredje in odločno povedali svoje mnenje. Štele bodo tudi malenkosti.Zdravje: Neptun vam bo okrepil intuicijo in duhovna znanja, skozi to pa lahko pridobite motivacijo in nagrado. Iz duhovnega sveta boste prejeli namig, da je čas namenjen raziskovanju preteklosti, in modro je, da sebe spoštujete, tako vas bodo spoštovali tudi drugi.

Lev

Ljubezen: Hrepeneli boste po pohvali in priznanju; to boste prejeli, če boste sledili namigom srčnega izvoljenca. Ključ do uspeha bo romantika. Ognjevita čustva vam lahko dajo novega zagona, pomembno pa bo tudi določeno ravnovesje.

Denar: Na svoj način boste morali povedati svoje mnenje, ampak štele bodo prijetne besede. Naredili boste korak naprej, vendar morate najti moč v podpori in sodelovanju. Pozitivne misli vam bodo lahko v ponos in oporo, to bo priložnost za napredek.

Zdravje: V ospredju bo srčnost in to vam bo prineslo ravnovesje in sodelovanje. Če se boste počutili ljubljene, boste srečni in tako bodo vaše poti polne harmonije in čarobnosti. Znali boste opozoriti nase in koristne učinke bo imela tudi drznost, to vodi v samozavest.



Devica

Ljubezen: Po pogovoru se bodo že v sredo ali četrtek stvari harmonizirale. Zapisujte si notranje občutke, sledite glasu srca, kajti tako boste lahko našli ravnovesje in določeno skladnost. Rdeča nit druge polovice tedna bo strogost, ključno bo tudi prilagajanje.

Denar: Ta teden boste k sebi privabljali ljudi, ki vam bodo naklonjeni, in tako bodo pred vami uspešna sodelovanja. Čas bo namenjen denarnim prilivom in s tem povezanim vrednotam. Svoje mnenje boste povedali odločno in to bo prineslo paleto ugodnosti. V ospredju bo sicer tudi nekaj izzivov.

Zdravje: Ključno bo, da popazite na svoje zdravje in telesu v naravni obliki priskrbite vitamine. Izgubljeno energijo vam bo povrnila narava; barva tedna bo zelena. Pečat tedna bo zagotovo raziskovanje tisti skritih znanj, ki so vezana na duhovno pustolovščino.



Tehtnica

Ljubezen: V ljubezni vam bo nekdo nastavil ogledalo, kar bo poučno, a lepe besede bodo našle ključ do srca. Vijoličasta barva vam bo v simboličnem smislu odprla srce in tako boste lahko povedali svoje mnenje. V ospredju bo pravzaprav tudi prilagajanje in sprejemanje.

Denar: Uran vam bo podaril nove zamisli, na drugi strani pa bo treba opraviti analizo o tem, kaj si vi želite. Skozi sodelovanje in odnose se boste naučili na pravilen način postaviti meje. Drugi ljudje vam bodo pokazali, kam morate usmeriti svojo energijo.

Zdravje: Peščeno rumena barva bo vir pozitivnih vibracij in sledili boste svojim občutkom. Sprostila vas bo glasba in znali boste slediti glasu svojega srca. Stvari, ki jih ne morete povedati na glas, si morate zapisati, in tako vam bo lažje.



Škorpijon

Ljubezen: Kolo usode se bo v ljubezni zavrtelo v vašo korist in znašli se boste v labirintu strasti. Okrepilo se bo vaše zaupanje, lahko boste izboljšali odnos in znali se boste tudi prilagoditi. Pozitivna prelomnica prihaja v nedeljo, ko bo v ospredju romantika.

Denar: Projekte, ki bodo prihajali v vaše življenje, boste sprejeli odprtih rok, pridobili boste več volje. Spremljala vas bosta moč in pogum, s svojimi idejami boste prispevali obilo dobrega vzdušja. Na področju denarja bo dogajanje pričakovano.

Zdravje: Sprehod ob reki je lahko za vas dobra sprostitev in meditacija. Odkrili boste novo veselje in poglobili se boste v obveznosti, s katerimi ste odlašali, tako boste nezavedno opravili osebno bilanco. Svoje mnenje sicer povejte po temeljitem razmisleku.



Strelec

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo pomagal razumeti nekaj stališč in skozi pogovor se bodo zadeve uredile. Retrogradna Venera bo obudila spomine in sprejeti boste morali tudi preteklost. Precej dinamično bo v torek, ko ne bo vse po vaše, ter romantično v soboto.

Denar: Jupiter vam bo pomagal razumeti dodatne okoliščine in skozi to sledi tudi napredek. Naredili boste načrt, kaj spada v ospredje, ter tako napredovali po statusni letvici. Uspeh pri denarju se obeta v torek. Barva tedna bo svetlo modra.

Zdravje: Dobro je, da si vzamete čas zase, tako boste uvideli, kaj morate spremeniti v vsakdanjem življenju. Iz vsake zgodbe boste lahko izluščili modrost in tako napredovali na osebni ravni. Spodbudne besede vam bodo v ponos in bodo priložnost za rast.



Kozorog

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo pomagal razumeti, kaj morate še spremeniti in ozavestiti. Res je, da boste na svoj način strogi, toda odpuščanje daje duši prosto pot in vodi v popolnost. Če boste sledili notranjim smerokazom, boste kmalu pridobili namig, kaj morate spremeniti.

Denar: Na delovnem mestu vam bodo v pomoč tudi sodelavci. Vztrajnost se vam bo izplačala, to boste uvideli do konca tedna. Naredili boste red v svojem življenju in sprejeli kar nekaj ključnih odločitev. Veliko boste na poti in med ljudmi.

Zdravje: Sodeč po zvezdnih namigih, si boste morali vzeti čas zase in najti neko ravnovesje in skladnost. Poglobili se boste v svet besed, pridobili nova znanja in sledili osebnim smerokazom. Sprostile vas bodo narava in aktivnosti na prostem, tako si boste povrnili energijo.



Vodnar

Ljubezen: Teden bo v znamenju dogovorov, sodelovanja in podpore, tako se vam bo okrepila samozavest in v odnosu boste delovali precej razvojno. Skozi duhovna znanja boste spoznali, kje je treba narediti korak naprej, in konec tedna sprejeli mnenje ljubljene osebe.

Denar: Upravičeno boste ponosni nase in sledili boste svojemu uspehu. Pričakujte napredek pri denarju, kajti znali boste slediti namigom, kaj morate spremeniti in do katere mere. Koristne učinke bo imel pogovor z nekom, ki mu zaupate. Vir energije bo svetlo modra barva.

Zdravje: Obiskala vas bo vila kreativnosti in skozi to se boste znali postaviti zase in najti zaupanje. Magnetična energija vam bo podarila moč in tako se bodo stvari odvile v pričakovano smer. Konec tedna boste morali predelati nekaj iz preteklosti.



Ribi

Ljubezen: Ta teden vas bo obiskala vila kreativnosti in tako bodo odločitve pozitivne in harmonične. Srčni izvoljenec vam bo podaril zaupanje in skupaj bosta ustvarjala določeno popolnost. Dejstvo je, da boste morali na novo določiti osebne meje ter slediti namigom ljubljene osebe.

Denar: Na delovnem mestu se bodo obveznosti kopičile in treba bo opraviti pregled. Če se boste z zaupanjem podali v nove izzive, boste že do konca tedna prijetno presenečeni. Uspehi se bodo vrstili tako glede sodelovanja kot denarja. Počasi se daleč pride.

Zdravje: Spremljala vas bo nekakšna moč in dogajanje bo prijetno. Kreativna energija bo vir te moči; slediti morate glasu svojega srca. Neptun vam bo podaril sočutje in okrepil čustvenost, spoznali boste, na kaj ste lahko resnično ponosni.

Tadej Šink, horarni astrolog, 041 428 966

‹ nazaj