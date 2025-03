kronika

FOTO: Veliko zverižene pločevine, vlomov in tatvin

3.3.2025 | 11:00 | M. K.

Prometna nesreča na cesti med Mokronogom in Bruno vasjo se je v soboto zgodila okoli 13. ure. 69-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani vožnje izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v brežino. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo uvedli prekrškovni postopek, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Nesrečo pri Bruni vasi so fotografirali s treh strani: PGD Trebnje ...

... FB PKD ...

... in PGD Mokronog.

V petek nekaj pred 16. uro se je zgodila prometna nesreča pri Dobravici. Šentjernejski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in obstal v jarku. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,67 miligrama alkohola (1,4 g/kg). Povzročitelju, ki se v nesreči ni poškodoval, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V soboto okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča pri Artu. Sevniški policisti so ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila Volkswagen passat zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo oz. prepust. Voznik začetnik, ki se je lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,68 (1,4 g/kg) miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nesreča pri Artu (Foto: PGD Sevnica)

Črnomaljski policisti so bili v soboto nekaj pred 19. uro obveščeni o padcu voznika mopeda v Semiču. Ugotovili so, da je 57-letni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je 57-letnik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Dobil je plačilni nalog.

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča na cesti med Šmarjeto in Zburami. 37-letni voznik osebnega avtomobila Renault megane je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil. Pripet z varnostnim pasom ni bil in je pri prevračanju padel skozi vetrobransko steklo in ostal ukleščen pod vozilom. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar ga je odklonil. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 1.660 evrov. Kršitelju se izreče tudi 21 kazenskih točk.

Voznica pod vplivom alkohola

V soboto nekaj pred 22. uro so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila Toyota RAV4, ki je na območju Puščave proti Bistrici vijugala po cesti in ogrožala ostale udeležence v prometu. Policisti so jo izsledili in ustavili. 54-letnica je imela v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik lažje poškodovan

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v križišču Seidlove in Andrijaničeve ceste v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 74-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 34-letni voznik. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zagorel kombi

V soboto ob 6.54 je ob cesti v naselju Impoljca, občina Sevnica, zagorelo kombinirano vozilo. Gasilci PGD Sevnica so goreče vozilo pogasili, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle tekočine.

Foto: PGD Sevnica

Gorelo pri pokopališču

V soboto ob 14.33 je pri pokopališču v Trebnjem gorel zabojnik za komunalne odpadke. Gasilci PGD Trebnje so ogenj pogasili. Zabojnik je bil v požaru uničen.

Foto: PGD Trebnje

Vlomi in tatvine

V Gorenjem Mokronogu je med 22. 2. in 28. 2. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel televizijski sprejemnik, električni grelnik in zaboj z orodjem. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za okoli 1.000 evrov.

V petek je v Dolah na območju PP Metlika neznanec iz garaže stanovanjske hiše ukradel tri starejše vrtne kosilnice in tri motorne žage. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

Med 26. 2. in 1. 3. je na Planini pri Raki nekdo vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo in izmaknil denar in zlat nakit. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

V Gorenjem Maharovcu je med 23. 2. in 1. 3. neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo in odnesel televizijski sprejemnik, hišni kino, zvočnik, cvrtnik na vroč zrak, posodo in jedilni pribor. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

Na Zadružni cesti v Črnomlju je med koncem januarja in 1. 3. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar in dve plačilni kartici. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.400 evrov.

Včeraj med 18.30 in 19.10 je na parkirnem prostoru na Otočcu nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z dokumenti. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 500 evrov.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

V soboto nekaj po 7. uri so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila Mazda CX5 italijanskih registrskih oznak. 48-letni voznik iz Italije in 40-letni sopotnik iz Romunije sta prevažala štiri državljane Bangladeša, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanoma Italije in Romunije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo so ju privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zoper oba odredil pripor.

Policisti so poleg tega med 28. 2. in 3. 3. na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Kapele, Čatež ob Savi) prijeli 20 državljanov Afganistana, šest Bangladeša, pet Sirije, štiri Nepala, dva državljana Maroka in po enega državljana Sudana, Indije, Šrilanke, Konga in Pakistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 28. 2. in 3. 3. 2025 posredovali v 179. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 598 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 22 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 34. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

