družabno

Helena Blagne v kreacijah M.Fiction

3.3.2025 | 13:00 | Renata Mikec

Dolenjki Mia Aleksandra in Mateja Lukač sta ustvarjalki modne znamke M.Fiction, ki je očitno prepričala tudi slovensko pevko Heleno Blagne. Bliža se namreč Helenin veliki koncert s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v ljubljanskih Križankah, s katerim bo obeležila 40 let svoje bogate glasbene kariere. Reklamo zanj je Helena posnela v čudovitih stvaritvah M.Fiction. Reklamo so pred Heleninim odhodom v tople kraje snemali v Mariboru, kot oblikovalki in stilistki sta bili tam tudi Mia in Mateja, odličen modni fotograf Tibor Golob, s katerim oblikovalki sodelujeta že več let, pa je vse skupaj ujel v fotoobjektiv. »Helena si je želela obleči nekaj posebnega, drugačnega, sofisticiranega, hkrati pa, da kreacije ohranijo ženstvenost. Mislim, da nama je uspelo, saj M.Fiction temelji na drznosti, uporništvu in dramatični silhueti, razkriva in združuje žensko moč in skrivnostnost. Kreacije so namenjene predvsem tistim, ki želijo preseči ustaljene modne norme,« pravita Dolenjki, ki sta v svoje stvaritve oblekli že kopico znanih glasbenih imen. In prav modna blagovna znamka M.Fiction je tista, ki v opisu in stvaritvi pooseblja Heleno, njeno samozavest, drznost in eleganco hkrati. Da so izvirne stvaritve, ki jih ustvarjata Novomeščanki, vse bolj priljubljene tudi pri slovenskih glasbenikih, smo lahko videli na letošnji EMI, ko je v čudoviti obleki M.Fiction nastopila Eva Pavli.

Foto: Tibor Golob

‹ nazaj